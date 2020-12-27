MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUzman isimden ABD'yle ilgili flaş uyarı! 'En kötüyü henüz yaşamamış olabiliriz'
GeriDünya Uzman isimden ABD'yle ilgili flaş uyarı! 'En kötüyü henüz yaşamamış olabiliriz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA-Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 27.12.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Uzman isimden ABD'yle ilgili flaş uyarı! 'En kötüyü henüz yaşamamış olabiliriz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzman isimden ABD'yle ilgili flaş uyarı! 'En kötüyü henüz yaşamamış olabiliriz'
Abone Olgoogle-news

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" uyarısında bulunurken, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici." dedi. ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.

'ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA DAHA KÖTÜ OLABİLİR'

ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

ABD'de salgının kontrol altına alınabilmesi için tatil sezonunda seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti. Ülkede şu ana kadar 340 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, 19 milyonun üzerinde vaka görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle