Uzman isim açıkladı: Askeri çatışmanın mümkünatı yok ama... İsrail'in karşısındaki tek güç Türkiye

İsrail Gazze'de kanlı katliamlarını sürdürürken Başbakan Binyamin Netanyahu orduya kara harekatı emrini verdi. Öte yandan geçtiğimiz hafta Katar'a saldırı düzenleyen İsrail, dün Yemen'i de vurdu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren açıklamaları gündeme oturdu. Sadece Başbakan Netenyahu değil İsrail kamuoyu ve İsrail'e yakınlığı ile bilinen isimlerden de Türkiye karşıtı açıklamaların sayısı son günlerde giderek arttı.

'TÜRKİYE İSRAİL'İN ÖNÜNDE DURABİLECEK TEK DEVLET'

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, İsrail'in son günlerde Türkiye hakkında sıkça açıklama yapmasının arkasında birçok faktör bulunduğunu ifade etti.

Günyel, Türkiye'nin İsrail'in soykırımcı ve yayılmacı politikaları karşısındaki en büyük engel olduğunu belirtirken "Askeri güç kapasitesi, coğrafya ve devlet geleneğine sahip olmasının açısından değerlendirdiğimizde, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve dinsel açıdan baktığımızda, Türkiye'nin İsrail'in bu yayılmacı ve saldırgan politikalarının önünde durabilecek tek devlet diyebiliriz." dedi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel

Türkiye'nin son zamanlarda sorun çözen ve bölgede istikrar sağlayan adımlarından örnek veren Günyel "Türkiye'nin Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a olan desteğiyle bugün Trans-Kafkasya bölgesinde ve Libya'da jeopolitiği değiştiren adımlar attı. Bunun dışında Türkiye, Doğu Akdeniz'de, enerji kaynaklarına açıkçası çökmeye çalışan İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın bölge ülkelerini by-pass ederek hayata geçirmeye çalıştığı enerji planlarını bozan ülke oldu" dedi.

Bunun yanında Günyel, Türkiye'nin Batı'nın bir parçası ve Avrupa Birliği adayı olduğunu hatırlatırken "Bizim tarihsel olarak Batı'yla olan ilişkilerimiz eskiye dayanıyor. NATO'nun en güçlü ikinci ordusundan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra BRICS'te ve Şangay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci olarak aktif faaliyette bulunan bir Türkiye var." dedi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Günyel, Türkiye'nin gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler toplantıları olsun, uluslararası arenada Türkiye Filistin davasından asla geri adım atmadığını ifade ederek "Türkiye'nin dış politikasında özellikle Filistin davasının önemli bir yeri olmasını İsrail soykırımcı politikalarına karşı tehdit olarak görüyor." diye belirtti.

İSRAİL'İN 'BAŞARISIZ DEVLET' PLANINI BOZAN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Dr. Cihan Günyel, Suriye, Irak, Lübnan'da topraklarının tamamında tam anlamıyla bir hakimiyet kuramayan 'başarısız devlet' yaklaşımı olduğunu, Körfez ülkelerinin de yönetici ailelerin devamlılığı, İran ile mücadele ve toplumsal tabanlı hareketlere karşı 'Amerikan Şemsiyesi' altında birleştiğini vurguladı. Günyel sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak İsrail'in Katar'a saldırması ABD şemsiyesinin işlemediğini gösterdi. Ürdün ve Mısır da ABD yardımlarına bağımlı hale getirilerek İsrail'e tehdit olmaktan çıkarılmış durumda. Bu ülkeler saydığım bu sebeplerden dolayı Filistin'deki soykırıma herhangi bir caydırıcılıklarını ortaya koyamıyorlar. Türkiye ise bölgede bu ülkelerin tam tersi olarak, bin yıllık devlet geleneğinin yanında yerli ve milli savunmasını geliştirerek kendi özel politikalarını hayata geçiren ve oldukça istikrarlı bir şekilde yol alan başarılı bir devlet olarak göze çarpıyor ki bu da İsrail'in hiç istemeyeceği bir durum.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL İLE ÇATIŞMASININ MÜMKÜNATI YOK AMA...

Dr. Cihan Günyel İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekip çekmek istemediği sorusuna "İsrail'in Türkiye ile herhangi askeri noktada çatışmaya girmesinin mümkünatı yok" cevabını verdi.

Ancak Günyel "Bu tür direkt askeri geleneksel çatışmalar dışında da birçok çatışma alanları var." diyerek İsrail'in askeri çatışma seçeneği harici çeşitli adımlar atabileceğini ifade etti. Günyel bu adımları şöyle sıraladı...

Aslında farklı farklı alanlarda çatışma noktaları oluyor. Örneğin ekonomik araçlar kullanılabilir. Nedir o? İsrail, Türkiye'nin özellikle batı ile olan ticari ilişkilerini sekteye uğratarak Türk ekonomisine zarar vermek isteyebilir. Türkiye'nin ticari ilişkileri olan ülkelerle ilişkilerini bozmaya çalışabilir. Ya da İsrail Türkiye'nin dost ve müttefik ülkeleri ile ilişkilerini hedef alabilir.

Diğer bir adımda vekalet güçler üzerinden olabilir. Nedir bu? Örneğin terör örgütlerinin kullanılarak tekrar Türkiye'nin çatışmalı süreç içerisine girmesini sağlayabilir.

Bunun yanında İsrail yerli ve milli savunma sanayi olmak üzere birçok önemli kurum ve kuruluşunun siber saldırılara maruz bırakılarak Türkiye'nin hem en önemli hassas bilgilerinin elde etmeye çalışabilir. Bundan yaklaşık olarak 20 yıl kadar önce Rus hackerların Letonya'ya siber saldırı yapması, bankacılıktan tüm kamu hizmetlerine kadar birçok faaliyete hizmetlerin 21 gün aksamasına sebep olmuştu. Bu konular üzerine dikkatli olmak gerek.