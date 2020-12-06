Uzman doktordan bomba uyarı! Cinsel hayatınız tehlikede...

Konunun uzmanlarına göre, koronavirüs bulaşmış erkeklerde ereksiyon problemleri görülebilir ve kalıcı hasar ortaya çıkabilir. Grayson, "Bir erkeğin iyileştikten sonra bile cinsel performansının azabileceğinin düşünüyoruz" dedi.

Amerikalı hekim Grayson, "Henüz virüsün uzun vadeli sonuçlarını gözlemleyemedik, kalıcı zihinsel ve fiziksel hasarlara yol açtığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Dr. Grayson, "Uzmanlar arasında, erkeklerin virüsten uzun vadeli ereksiyon sorunları yaşayabileceğine dair gerçek bir endişe var çünkü virüsün dolaşım sisteminde sorunlara neden olduğu biliniyor" diye ekledi.

Grayson, insanların çoğu virüsten kurtulmuş gibi görünse de, zihinsel fonksiyon problemleri de dahil olmak üzere zaman geçtikçe daha fazla uzun vadeli olumsuz sonuçlar bekledikleri konusunda uyardı.