Üzerine tişört bile giymedi, üç saatliğine gidiyorum dedi 10 gün sonra perişan halde bulundu…

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"Üzerimde sadece spor bir pantolon, yürüyüş ayakkabılarım ve bir şapka ile evden ayrıldım. Bir el fenerim ve çift taraflı katlanır makasım vardı… Hepsi bu kadar”

Bu sözler Kaliforniya’da kaybolan ve tam hayatından umut kesilmişken mucize bir şekilde bulunan 34 yaşındaki Lukas McClish’e ait.

11 Haziran’da kimselere haber vermeden dağ yürüyüşüne çıkan Lukas McClish ailesi onu ararken ve 10 gün boyunca bulunamadığı için artık öldüğü düşünülürken mucize bir şekilde kurtuldu. 11 Haziran’da kimselere haber vermeden evinden çıkan ve 3 ssatlik bir yürüyüş turunun ardından eve dönmeyi planlayan Lukas McClish 10 gün boyunca ölümle mücadele edip kurtuldu

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EVDEN SADECE ÜÇ SAATLİĞİNE ÇIKMIŞTI AMA...

Boulder Creek'teki Big Basin Redwoods State Park'ta sadece 3 saat sürecek bir yürüyüş yapma niyetiyle yola koyulan hatta bu yüzden üzerine bir tişört bile giymeyen Lukas bir anda yolunu kaybetti.

Ailesi Lukas kaybolduktan 5 gün sonra, 16 Haziran’da artık başına bir şey geldiğini düşünüp polisi aradı. Tecrübeli bir yürüyüşçü olan Lukas’ın uzun süreli bir geziye çıktığını düşünen ailesi Babalar Günü için eve gelmeyince endişeye kapıldı.

Hemen döneceğini sandığı için ailesine de haber vermeyen Lukas deneyimli bir dağ yürüyüşçüsü olduğu halde yolunu kaybetti… Çünkü 2020’de bölgede çıkan büyük yangın çevreye çok zarar vermiş ve yön bulmak için gerekli olan her türlü işareti çoktan yok etmişti.





BOTUNU KULLANIP DEREDEN SU İÇTİ, PEŞİNE DAĞ ASLANI TAKILDI!

10 gün boyunca dağlarda vahşi doğanın ortasında kalan Lukas’ın hayatta kalması adeta bir mucizeydi. Botunu çıkarıp dereden su içmek için kullanmış, yabani meyveler yiyerek açlıktan ölmemeye uğraşmış ve ıslak yapraklar üzerinde uyumak zorunda kaldığı için hipotermiye yakalanmıştı.

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8 günden sonra artık vücut ısısı iyice düşmüş, açlıktan dermanı kalmamıştı ve artık yürüyemiyor, dağdaki kayalardan düşüyordu. En sonunda peşine bir dağ aslanı takıldı… Artık hayatta kalma umudunu kaybetti ve dağlardaki son 48 saatini sürekli olarak, sesi kısılana kadar “Yardım edin, yardım edin, buradayım” diye bağırarak geçirdi. 300 kişilik bir ekip tarafından aranan Lukas ailesine kavuştuğunda perişan halde ancak mutluydu

ONU TAM 300 KİŞİ ARADI

Lukas 10 günün sonunda, 300 korucunun katıldığı arama operasyonu bir drone’un ve operasyona katılan köpeklerin yardımıyla bulundu.

Beşinci günün sonunda Lukas McClish endişelenmeye başlamış ve geri dönmenin yollarını arıyordu. "Güneşi takip etmeye devam edersem eninde sonunda okyanusa varacağımı biliyordum ama okyanustan ne kadar uzakta olduğumu bilmiyordum" dedi.

Bir mucize eseri kurtulan Lukas McClish başına gelenleri adeta kapısına dizilen gazetecilere ve televizyonculara anlattı

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Başına gelenlerden sonra korkuya kapılsa da dağ yürüyüşü yapmaya devam edeceğini söyleyen Lukas yine de bu konuda çok aceleci davranmayacağını söylüyor ve "Bu maceradan sonra yılın geri kalanında artık yürümeme gerek kalmadı" diyor...