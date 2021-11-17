Üzerinden tam 11 yıl geçti.. Yeni Zelanda'daki maden faciasında insan kalıntılarına ulaşıldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul kıpkırmızı Bakan Kocadan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durumİstanbul kıpkırmızı! Bakan Koca'dan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Milli takımın kaderini belirledi Herkes golcüleri konuşurken... O bir süperstar dedi ve...Milli takımın kaderini belirledi! Herkes golcüleri konuşurken... "O bir süperstar" dedi ve...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Bakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydettiBakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydetti#Mehmet Muş
Samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorumSamuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum#Başak Cengiz
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Sınırda şiddetli çatışmalar...Azerbaycan duyurdu: 7 askerimiz şehit olduSınırda şiddetli çatışmalar...Azerbaycan duyurdu: 7 askerimiz şehit oldu#Azerbaycan
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazetede yayımlandıTüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı!#DASK
Ordu oteli bastı, Samatta rehin tutuldu Saniye saniye o anlar, hayatının şoku...Ordu oteli bastı, Samatta rehin tutuldu! Saniye saniye o anlar, hayatının şoku...#Mbawana Samatta
En yetkili isim konuştu: İşte salgının bitiş tarihiEn yetkili isim konuştu: İşte salgının bitiş tarihi!#Koronavirüs
FETÖ şüphelisi öğrenciye şifresini sordunuz muFETÖ 'şüphelisi' öğrenciye 'şifresini' sordunuz mu?#FETÖ
Takıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kuruduTakıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kurudu! #Bella Hadid
Usta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük ettiUsta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük etti!#Ali Erkazan
İlayda Alişanın ilginç takıntısı İlayda Alişan'ın ilginç takıntısı!#Hazal Kaya
O iddialar Eda Eceyi çıldırttıO iddialar Eda Ece'yi çıldırttı!#Eda Ece
HABERLERDünya Haberleri

Üzerinden tam 11 yıl geçti.. Yeni Zelanda'daki maden faciasında insan kalıntılarına ulaşıldı!

#Yeni Zelanda#Pike River#Maden Faciası
Üzerinden tam 11 yıl geçti.. Yeni Zelandadaki maden faciasında insan kalıntılarına ulaşıldı

Yeni Zelanda'da 11 yıl önce yaşanan ve ülkeyi sarsan Pike River maden faciasıyla ilgili akılalmaz bir gelişme yaşandı. Korkunç patlamanın üzerinden 11 yıl geçtikten sonra kurbanların kalıntılarına ulaşıldı.

Haberin Devamı

Yeni Zelanda’da 29 kişinin hayatını kaybettiği Pike River maden faciasından 11 yıl sonra hayatını kaybeden kişilerden bazılarının kalıntıları tespit edilip görüntülendi.

Polisten yapılan açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine olan saygıdan ve bunun devam eden bir polis soruşturması olması nedeniyle şu anda bu görüntüler yayınlanmayacaktır” denildi.

Yeni Zelanda’da Kasım 2010’da ülkenin Güney Adası’nın Batı Kıyısı’ndaki Pike River madeninde meydana gelen patlamada 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili devam eden soruşturmayla ilgili Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, insan kalıntılarının görüntülerine ulaşıldığı ve polisin 29 kurbanın ailelerine konuyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Üzerinden tam 11 yıl geçti.. Yeni Zelandadaki maden faciasında insan kalıntılarına ulaşıldı

Madenin girişinden itibaren en uzak noktalarından çekilen kalıntı görüntülerinin patologlar tarafından incelendiği ve kalıntıların konumu nedeniyle polisin onlara ulaşamayacağı ifade edildi.

"AİLELERE OLAN SAYGIDAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANMAYACAK"

Açıklamada Başkomiser Peter Read’ın, “29 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybettiği Pike River Madeni felaketinin üzerinden yaklaşık 11 yıl geçti. Ailelere cevap sağlamaya çalışırken, bu görüntüler soruşturmaya katkıda bulunacak” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Ayrıca, kalıntıların kimliğinin tespit edilemediği ancak adli tıp uzmanlarına danışılacağı da belirtilirken, “Araştırmamıza dayanarak, kalıntıların bulunduğu bölgede (facia sırasında) çalışan altı ila sekiz kişi olduğuna inanıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine olan saygıdan ve bunun devam eden bir polis soruşturması olması nedeniyle polis şu anda bu görüntüleri yayınlamayacaktır” denildi.

Üzerinden tam 11 yıl geçti.. Yeni Zelandadaki maden faciasında insan kalıntılarına ulaşıldı

Kurbanların aileleri böyle haber bekledi

Öte yandan, ek sondaj programının Haziran ayında başladığı, bu çalışmanın sondaj kuyularının yakınında madendeki koşulların dijital olarak taranmasını ve fotoğraflanmasını sağladığı ve devam eden sondaj programının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Polis, insan kalıntıların 2 kişiye ait olduğunu tespit ettiklerini ve muhtemelen bir üçüncü kişinin kalıntılarını da bulduklarını belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Zelanda#Pike River#Maden Faciası

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı