Üzerinde yürüyenler korkudan ağladı... Dünyanın en uzun asma köprüsü açıldı

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Portekiz'de yer alan ve Unesco tarafından koruma altında bulunan Aruoca Park'ında dünyanın en uzun yayalara özel asma köprüsü yapıldı.

'Aruouca 516' adı verilen asma köprünün uzunluğu tam 516 metre. Bu konuda bir önceki rekorun 494 metre olduğu belirtiliyor. Köprünün adındaki 516 sayısı ise köprünün metre olarak uzunluğuna işaret ediyor.

494 metre uzunluğundaki eski rekortmen köprü İsviçre'deki Charles Kuonen Asma Köprüsü.

2.3 milyon euroya yapılan köprünün inşası ise iki yıl sürdü. Oldukça hızlı akmasıyla ünlü Paiva Nehri'nin üzerinde yer alan köprünün haliyle iki tarafı da boş ve etrafındaki manzara nefes kesse de bol miktarda uçurumdan oluşuyor.

İki adet dev çelik ayağın üzerinde yükselen köprü çelik kablolarla sağlamlaştırılmış olsa da sıradan bir kişinin toplam 10 dakikalık yürüyüşle geçebildiği köprü yürekleri ağza getiriyor denebilir.

Bunun en büyük sebeplerinden biri ise köprünün yüksekliği ve uzunluğu değil üzerinde yürürken atılan her adımda beşik gibi sallanması.

Nehirden 176 metre yükseklikte bulunan köprünün benzerlerine Tibet'te sık rastlanıyor.

Köprüden yürüyerek geçen ilk insan unvanını kazanan 42 yaşındaki Hugo Xavier deneyimini 'Benzersiz ve adrenalin dolu.' olarak tanımladı.

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