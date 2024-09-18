Üzerinde 'Kursk için' yazan kılıçla infaz edildi, Ukrayna ayağa kalktı! Kan donduran görüntü...

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Kiev, Ukraynalı bir savaş esirinin üzerinde "Kursk için" yazısı bulunan bir kılıçla idam edildiğini öne sürüyor. Ukraynalı savcılar Rusya'nın Kiev'in Rus sınır bölgesine yaptığı son müdahaleye karşı intikam amacıyla infaz gerçekleştirdiği iddiasıyla soruşturma başlattıklarını açıkladı.

"KURSK İÇİN..."

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, molozlarla dolu bir yolda, göğsünde ortaçağ tarzı bir kılıç saplanmış, sırt üstü yatan bir adam görülüyor. Kanlar içerisindeki adamın kolları havada ve ellerinden birindeki koli bandı dikkat çekiyor.

Kılıcın üzerinde Kiril alfabesiyle "Kursk için" ifadesi yer alıyor. Bu ifade, Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği sınır ötesi saldırıya bir gönderme olarak yorumlanıyor.





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Ukrayna Başsavcılığı, fotoğrafın Donetsk bölgesindeki Novohrodivka kentinde çekildiğini tespit edildiğini duyurdu ancak kurbanın kimliğini, tam olarak nerede ve ne zaman öldürüldünü açıklamadı.

Ukraynalı yetkililer 'savaş suçu' olarak tanımladıkları olayla ilgili "acil soruşturma" başlatıldığını söyledi.



Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin olayla ilgili açıklamasında "Rusya, Ukrayna'ya ait her şeyi yok etme, tüm dünyaya korkunç zulmünü gösterme ve medeni dünyanın tüm değer ve normlarını alaycı bir şekilde hiçe sayma yönündeki kasıtlı politikasını sürdürüyor" dedi. ifadelerini kullandı ve ekledi;

"Amacımız bu suçlara karışan herkesi bulup cezalandırmak. Dünya işgalcilerin vahşetini görmeli. Bu kötülüğü ancak ortak çabalarla cezalandırabiliriz."

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets ise sosyal medya hesabından "Ruslar silahsız bir Ukraynalı savaş esirini kılıçla idam etti. Elleri bantla bağlanmıştı. Barbarlığın ve kana susamışlığın boyutunu kavramak mümkün değil" mesajını paylaştı.



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KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Donetsk bölgesindeki kan donduran infaz dünya çapında tepki toplarken, Ukrayna ve Rusya karşılıklı hava saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna, Rusya’nın batısındaki Tver bölgesine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi. Bölge Valisi Igor Rudenya, Toropets kasabasına düşen İHA parçalarının neden olduğu yangın nedeniyle acil durum ekibinin bölgeye sevk edildiğini ve ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ifade etti. Ukrayna’nın kasabadaki bir mühimmat deposunu vurduğu iddia edilirken, yerel kaynaklar kasabada şiddetli patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Tahliye emri verilen kasabaya otobüslerin sevk edildiği öğrenildi.

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Yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı kasabadan kaç kişinin tahliye edildiği açıklanmazken, Rusya'nın resmi haber ajansı bölgedeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ukrayna’nın gece saatlerinde Rusya'nın batısındaki Bryansk, Kursk, Oryol ve Smolensk bölgelerini de hedef aldığı bildirildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait 54 insansız hava aracı ve 2 füzenin düşürüldüğü belirtildi.