Uzaylı otopsisi! Taramaları canlı yayınladılar, Meksikalı ekipten bir bomba iddia daha...

Haberin Devamı

UFO meraklısı Jaime Maussan geçtiğimiz hafta 'Clara' ve 'Mauricio' adını verdiği iki cansız bedeni Meksika Kongresi'nde sergiledikten sonra kalıntıları 'insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri' olarak nitelendirmişti.

Bilim dünyası bulgulara ikna olmayıp keşfi 'asılsız' ve 'aldatmaca' olarak nitelendirse de Maussan ve ekibi bulguların farklı parçalardan oluşan bir beden olmadığı, 'tam bir organik varlık' olduğu konusunda ısrarlı.



Meksika'nın Huixquilucan kentindeki Noor Kliniği'nde projede görevli teknisyenler ve bilim insanları tarafından yapılan taramaları Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlayan Maussan ve ekibi yine tartışma yaratacak açıklamalara imza attılar.

Haberin Devamı

Kongrede kalıntıların röntgenlerini gösterip cansız bedenlerin birinin içinde 'yumurta' bulduklarını söyleyen ekip yaptıkları taramalardan sonra 'dünya dışı' olduklarını iddia ettikleri canlının öldüğünde hamile olduğunu öne sürdü.



Kongrede Maussan'la birlikte bulguları sunan adli tıp uzmanı Dr. Jose Zalce Benitez, kendilerine inanmayan bilim insanlarına meydan okuyarak "Bir milyondan fazla türle karşılaştırılan DNA testlerine dayanarak bunların şimdiye kadar tanımlanan varlıklar olmadığını söylüyoruz. İnanmayanlar kendi araştırmalarını yapabilirler" dedi.

Perulu biyo-antropolog Elsa Tomasto-Cagigao ise iddialar karşısında duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek bulguları 'sahtekarlık' olarak değerlendirdi ve "Her zamanki gibi aynı şeyleri sunuyorlar ve eğer buna inanmaya devam eden insanlar varsa, ne yapabiliriz ki?" dedi.



Batı medyası tarama görüntülerini 'Uzaylı otopsisi' başlığı ile verdi...

Haberin Devamı

Her iki elinde üçer parmağı olan uzun kafalı bedenler iki kol ve iki bacak da dahil olmak üzere insansı bir şekle sahip, araştırmacılara göre boyunları ve kafatasları daha çok 'kuşlara özgü' özellikler gösteriyor.

Sunum yapanlar ayrıca cesetlerin güçlü, hafif kemiklere sahip olduklarını ve dişlerinin bulunmadığını belirtiyor.



BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR