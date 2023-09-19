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Uzaylı otopsisi! Taramaları canlı yayınladılar, Meksikalı ekipten bir bomba iddia daha...

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#Meksika #Uzaylı#Ceset
Uzaylı otopsisi Taramaları canlı yayınladılar, Meksikalı ekipten bir bomba iddia daha...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 14:01

Meksika Kongresi'nde 'dünya dışı' olduğunu iddia ettikleri canlıların kalıntılarını sergileyen araştırmacılar şimdi de buldukları uzaylılardan birinin öldüğünde hamile olduğunu iddia ediyor.

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UFO meraklısı Jaime Maussan geçtiğimiz hafta 'Clara' ve 'Mauricio' adını verdiği iki cansız bedeni Meksika Kongresi'nde sergiledikten sonra kalıntıları 'insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri' olarak nitelendirmişti.

Bilim dünyası bulgulara ikna olmayıp keşfi 'asılsız' ve 'aldatmaca' olarak nitelendirse de Maussan ve ekibi bulguların farklı parçalardan oluşan bir beden olmadığı, 'tam bir organik varlık' olduğu konusunda ısrarlı.

Uzaylı otopsisi Taramaları canlı yayınladılar, Meksikalı ekipten bir bomba iddia daha...

TARAMAYI CANLI YAYINLADILAR: UZAYLI ÖLDÜĞÜNDE HAMİLEYDİ

Meksika'nın Huixquilucan kentindeki Noor Kliniği'nde projede görevli teknisyenler ve bilim insanları tarafından yapılan taramaları Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlayan Maussan ve ekibi yine tartışma yaratacak açıklamalara imza attılar.

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Kongrede kalıntıların röntgenlerini gösterip cansız bedenlerin birinin içinde 'yumurta' bulduklarını söyleyen ekip yaptıkları taramalardan sonra 'dünya dışı' olduklarını iddia ettikleri canlının öldüğünde hamile olduğunu öne sürdü.

Uzaylı otopsisi Taramaları canlı yayınladılar, Meksikalı ekipten bir bomba iddia daha...

"HER ZAMANKİ GİBİ AYNI ŞEYLERİ SUNUYORLAR"

Kongrede Maussan'la birlikte bulguları sunan adli tıp uzmanı Dr. Jose Zalce Benitez, kendilerine inanmayan bilim insanlarına meydan okuyarak "Bir milyondan fazla türle karşılaştırılan DNA testlerine dayanarak bunların şimdiye kadar tanımlanan varlıklar olmadığını söylüyoruz. İnanmayanlar kendi araştırmalarını yapabilirler" dedi.

Perulu biyo-antropolog Elsa Tomasto-Cagigao ise iddialar karşısında duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek bulguları 'sahtekarlık' olarak değerlendirdi ve "Her zamanki gibi aynı şeyleri sunuyorlar ve eğer buna inanmaya devam eden insanlar varsa, ne yapabiliriz ki?" dedi.

Uzaylı otopsisi Taramaları canlı yayınladılar, Meksikalı ekipten bir bomba iddia daha...

Batı medyası tarama görüntülerini 'Uzaylı otopsisi' başlığı ile verdi...

KAFATASLARI KUŞLARA ÖZGÜ ÖZELLİKLER GÖSTERİYOR

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Her iki elinde üçer parmağı olan uzun kafalı bedenler iki kol ve iki bacak da dahil olmak üzere insansı bir şekle sahip, araştırmacılara göre boyunları ve kafatasları daha çok 'kuşlara özgü' özellikler gösteriyor.

Sunum yapanlar ayrıca cesetlerin güçlü, hafif kemiklere sahip olduklarını ve dişlerinin bulunmadığını belirtiyor.

Uzaylı otopsisi Taramaları canlı yayınladılar, Meksikalı ekipten bir bomba iddia daha...

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#Meksika#Uzaylı#Ceset

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