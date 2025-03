‘Uzaylı mumyaları’ gerçek mi? Bilim dünyasında tartışma yaratan yeni bulgular… ‘Karaciğerini parçalayan bir bıçak darbesi var’

Haberin Devamı

UFO bilimci Jaime Maussan ve ekibi, birkaç yıl önce Nazca Çölü’nde keşfettikleri mumyaları dünya gündemine taşımışlardı. O dönemde, 5-6 vücuda dair fotoğraf ve raporların ortaya çıkmasıyla beraber bu vücutların insan dışı canlılar olduğu iddia edilmişti.



Maussan, mumyaların incelenmesi için çeşitli bilim insanlarını bir araya getirerek, dünya çapında geniş bir araştırma başlatmıştı. Ancak, mumyaların bazı bilim insanları tarafından “tamamen uydurma” olarak nitelendirilen bulguları oldu.



Onlardan biri de arkeolog Flavio Estrada idi. Estrada, bu mumyaların başka bir dünyadan geldiği iddialarının uydurma olduğunu savunmuş, cesetlerin aslında modern sentetik yapıştırıcılarla birleştirilmiş hayvan kemikleri olduğunu öne sürmüştü.



Bu açıklamalara karşı çıkan başka bilim insanları, özellikle de eski Colorado savcısı ve aynı zamanda çeşitli paranormal olaylara ilgili araştırmacı olan Joshua McDowell, mumyaların sahte nesneler olmadığını iddia etmişti.



McDowell, mumyaların daha önce yapılan incelemelere dayalı olarak, farklı bir yerden gelen gerçek varlıklara ait olduklarını savunmuştu.



YENİ İNCELEMELER BİLİM İNSANLARINI ‘GERÇEK’ OLDUKLARINA İKNA ETMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR



Bu garip varlıklar üzerinde yapılan yeni incelemeler ise bazı bilim insanlarını ‘gerçek’ olduklarına ikna etmiş gibi görünüyor. Özellikle ‘Antonio’ isimli bir numune, söz konusu bulgular arasında en dikkat çekici olanlardan biri.



Antonio’nun kafatasındaki üç boşluk, insan benzeri yapılarla karşılaştırıldığında, biyolojik olarak insan türüne oldukça benzer özellikler taşıyor. Meksika Deniz Kuvvetleri Tıbbi Departmanı’nın eski müdürü Dr. José Zalce ve ekibi, numunenin kafatasında kurumuş doku kalıntıları ve iyi korunmuş anatomik yapılar bulduklarını belirtti.



Ekip, yaptığı incelemeler sonucunda, Antonio’nun kafatasındaki dişlerin, özellikle ikinci ve üçüncü azı dişlerinin, insan dişlerine benzer yapılar taşıdığını gözlemledi. Bu durum önemli bir bulgu olarak kayda geçti.







MUMYALARIN ELLERİNDEKİ ARAŞTIRMA ŞAŞIRTTI



Peru’daki bu garip varlıkların ellerinde yapılan inceleme ise araştırmaların seyrini değiştirecek nitelikte bulgular ortaya koydu. Ekip, Antonio’nun ellerinde bulunan bir metal implantı dikkatlice çıkarmayı başardı.



Dr. José Zalce’nin açıklamalarına göre, bu implant çok karmaşık bir metal alaşımından yapılmış ve elde edilmesi için özel bilgi ve teknikler gerektiren bir yapı taşıyor.



Dr. Zalce, implantın içinde alüminyum, gümüş, bakır, kadmiyum ve osmiyum gibi elementlerin bulunduğunu belirtti. Bu, özellikle uzaylı varlıklara ait olabileceği iddia edilen mumyaların, dünya dışı bir medeniyete işaret ettiği düşünülen en önemli bulgulardan biri olarak kaydedildi.



Bir video kaydında, Dr. Zalce’nin, Nazca Tridaktili olarak bilinen üç parmaklı bir elin iç kısmından metal implantı dikkatlice çıkardığı anlar yer aldı. Video, implantın cımbızla çıkarılması sırasında, elementlerin yüzey özelliklerini ve yapısını net bir şekilde gösteriyor.



Bu bulgular, bilim insanlarının, bu mumyaların dünya dışı varlıklara ait olabileceği yönündeki teorilerini daha da güçlendirmiş gibi görünüyor.



YENİ BULGULAR MUMYALARIN İÇ YAPISINA DAİR DE İPUCU VERİYOR



Ayrıca yeni video ve elde edilen bulgular, mumyaların iç yapısına dair de daha fazla ipucu veriyor. Dr. Zalce, özellikle ellerdeki kemiklerin ve tendonların dikkatlice incelendiğini ve bunun sonucunda cesetlerin belirli bir ‘rehidratasyon’ (vücutta kaybedilen su ve elektrolitlerin tekrar yerine konması işlemi) sürecine tabi tutulduğunu belirtti.



Dr. Zalce, özel bir serum kullanılarak yapılan rehidratasyon işlemi sayesinde, cesetlerin daha fazla bozulmadan analiz edilebildiğini ifade etti. Bu işlem, adli soruşturmalarda kullanılan tekniklerden biri olarak FBI tarafından da kullanılan bir yöntem...







‘ANTONİO'DA KARACİĞERİNİ DELEREK PARÇALAYAN BİR BIÇAK DARBESİ VAR’



Peru Tabipler Birliği’nin eski başkanı Dr. David Ruiz Vela da Antonio’yu inceleyen kişilerden biri. Dr. Vela, canlının beyin yapısının görülebilen insan benzeri organlara sahip olduğunu belirtiyor.



Ayrıca, Antonio’nun göğsünde bıçak yarası olduğunu, kaburgalarının kırıldığını ve organlarının delindiğini de iddia etti. Dr. Vela yaptığı açıklamada “Sol göğüs kafesinin kaburgalarını kıran, göğsünü, karnını ve karaciğerini delerek içeriden tamamen parçalayan bir bıçak darbesi var” ifadelerini kullandı.



Sonuç olarak, Peru’daki uzaylı mumyaları hâlâ dünya çapında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan incelemeler ve keşifler, bu garip varlıkların gerçeği yansıttığına dair daha fazla kanıt sunuyor gibi görünüyor. Ancak, nihai sonuca ulaşabilmek için daha fazla araştırma ve analiz yapılması gerekiyor.



