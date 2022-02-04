Uzaydan gelen son görüntüler korkuttu! Hükümetlerin açıkladığından 2 kat daha fazla

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Metan gazı atmosferde uzun süre kalmıyor olmasına rağmen, karbondioksitten 30 kat daha fazla ısı tutma kapasitesine sahip güçlü bir sera gazı ve küresel ısınmaya neden olan ana gazlardan birisi olarak biliniyor. Metan emisyonlarının tahminen dörtte biri kömür, petrol ve doğal gaz çıkarılmasından kaynaklanıyor.

Uzaydan çekilen son uydu görüntüleri, fosil yakıt operasyonlarının araştırmacıların düşündüğünden çok daha fazla metan sızdırdığını ve bunu günlük olarak yaptıklarını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, kabaca bir tahminle, insan faaliyetleri hükümetlerin bildirdiğinden iki kat daha fazla metan sızıntısına neden oluyor.



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ARAŞTIRMACILAR DA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Binlerce uydu görüntüsü ile gerçekleştirilen haritalama çalışmasına öncülük eden Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Thomas Lauvaux, "Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı ummuyorduk. Sızıntıların arada bir tesadüfi gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Ama durum hiç de böyle değil, sızıntılar oldukça sistematik" dedi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE 1800 METAN BULUTU

Lauvaux, 2019'dan 2020'ye kadar Avrupa'nın Sentinel-5P uydusundan alınan iki yıllık günlük verileri analiz etmek üzere uluslararası bir araştırma ekibine liderlik etti. Uzaydan gelen görüntüler 1.800 metan bulutunu ortaya çıkardı. ABD ve Batı Asya'da olan bu noktaların çoğu petrol ve gaz boru hatları gibi fosil yakıt çıkarma operasyonlarıyla bağlantılı.



DOĞRU MÜDAHALE CİDDİ TASARRUF SAĞLAYABİLİR

Araştırmacılar metan sızıntılarının çoğunun rutin bakımdan kaynaklandığından şüpheleniyor. Çalışmaya göre, haritadaki metan dumanları, Dünya atmosferi üzerinde 20 milyon ek araçla eşdeğer bir ısınma etkisine sahip.

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Ancak korkutan tablo doğru müdahale ile aynı zamanda bir fırsat da sunuyor. Araştırmacılar, ABD'nin rutin sızıntıları ortadan kaldırması durumunda ton metan başına 250 dolar tasarruf edebileceğini hesapladılar.

BAŞ SUÇLULAR ABD, RUSYA, İRAN VE TÜRKMENİSTAN

ABD, Türkmenistan, Rusya ve İran, haritadaki en büyük suçlulardan bazıları. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak gibi petrol ülkelerinde ise nispeten az metan sızıntısı olması araştırmacıları şaşırttı. Uzmanlar bunun neden olduğundan emin değil ancak bu da gelecekteki araştırmalardan birisinin konusu olacak gibi görünüyor.