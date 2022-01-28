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Uzaydan gelen gizemli sinyal

#Uzay Cismi#Sinyal#Gökcismi
Uzaydan gelen gizemli sinyal

Tanımlanamayan bir uzay cisminin Dünya’ya radyo sinyali gönderdiği bildirildi. Dünya’ya 4 bin ışık yılı uzaklıktaki cisim her 18 dakikada bir, 1 dakika boyunca ışıldıyor. Astronomlar, bu cismin güçlü manyetik alana sahip sönmüş bir yıldızın kalıntıları ya da ölü beyaz bir cüce yıldız olabileceğini tahmin ediyor. Ancak bunlar dışında yepyeni bir şey olabileceği de ihtimaller arasında.

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Avustralya’nın Curtin Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, evrendeki radyo dalgalarının incelendiği rutin bir gözlem sırasında, dev enerji patlamaları yayan göksel bir cismin keşfediliği duyuruldu. Sonuçları Nature adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, söz konusu radyo dalgaları, daha öncekilerin hiçbirine benzemiyor.

‘GÖKSEL DENİZ FENERİ’

İlk olarak Mart 2018’de keşfedilen dönen uzay cismi, her 1 saatte 3 kez radyo sinyali gönderiyor. Bu anlarda yaydığı dalgalar Dünya’dan gözlenen radyo dalgaları arasında en parlak olanlar olarak göze çarpıyor. Hatta öyle ki, söz konusu uzay cisminin adeta ‘göksel bir deniz feneri’ gibi hareket ettiği belirtiliyor. Astronomlar, bu cismin güçlü manyetik alana sahip sönmüş bir yıldızın kalıntıları, yoğun bir nötron yıldızı ya da ölü beyaz bir cüce yıldız olabileceğini tahmin ediyor. Ancak bunlar dışında yepyeni bir şey olabileceğini de vurguluyorlar.

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4 BİN IŞIK YILI UZAKTA

Araştırma ekibinde görev alan Curtin Üniversitesi astrofizikçilerinden Natasha Hurley-Walker, “Bu gökcismi, gözlemlerimiz sırasında birkaç saat görünüp ortadan kaybolabiliyor. Ancak bu tamamen beklenmedik bir durum. Astronomlar için bu biraz ürkütücü çünkü daha önce gökyüzünde buna benzer bir şeye rastlanmış değil. Ve söz konusu cisim Dünya’ya oldukça yakın, 4 bin ışık yılı uzaklıkta. Bu da galaksimizin arka bahçesi demek” diye konuştu.

Bir görünüp bir kaybolan uzay cisimleri “geçici dalga” olarak adlandırılıyor. Yeni keşfedilen parlak cisim, her 18 dakikada bir 1 dakika boyunca ışıldıyor. Araştırmacılar, bu cismin ultra uzun dönemli bir ‘magnetar’, yani ışıma enerjisini sahip olduğu muazzam manyetik alanından sağlayan bir çeşit nötron yıldızı olabileceğini de tahmin ediyor. Ancak magnetarlar sadece birkaç saniye ışırken, söz konusu obje çok daha uzun süre ışıldıyor.

GÖZLEMLER SÜRÜYOR

Araştırmacılar esrarengiz gökcismini gözlemlemeye devam ederken, radyo dalgalarının kesilip kesilmeyeceğini ve benzer cisimlerin olup olmadığını inceliyor. Natasha Hurley-Walker, “Yeni bulgular, bu cismin nadir bulunan bir cisim mi yoksa insanlığın daha önce farkına varmadığı ve uzayda sıkça rastlanan yeni bir tür mü olduğunu gösterecek” diye konuştu.

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#Uzay Cismi#Sinyal#Gökcismi

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