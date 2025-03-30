'Uzaydan Düşen Adam'ın inanılmaz hikâyesi... Son sözleri neydi? | İlginç Türkiye ayrıntısı

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İnsanın uzay yolculuğu denince akla önce Yuri Gagarin, Neil Armstrong gibi isimler geliyor. Ancak en az onlar kadar önemli olmasına rağmen, onların yarısı kadar bile tanınmayan biri daha var. Rus kozmonot Vladimir Komarov…

Komarov, 1967 yılında 40'ıncı yaş gününden bir ay sonra Soyuz 1 uzay aracıyla Dünya'nın yörüngesinde 24 saatlik bir solo test uçuşu gerçekleştirdi.

Aslına bakılırsa bu, Komarov'un ilk uzay yolculuğu değildi. 1964 yılında Voshod 1 misyonunu başarıyla tamamlayan Komarov, bu nedenle Soyuz 1'in test uçuşunu yapacak kişi olarak seçilmişti.

UZAY YOLCULUĞUNDA ÖLEN İLK İNSAN OLDU

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Başta her şey yolunda gidiyordu. Ne olduysa Komarov 16 yörünge dönüşünü tamamlayıp Dünya'ya geri dönmeye çalışırken oldu.

Yaşanan paraşüt arızası nedeniyle, Komarov'un kapsülü yere çarpıp infilak etti.

Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Komarov, bir uzay yolculuğunda ölen ilk insan olarak tarih kitaplarına geçti.

Havacılık tarihinde "Uzaydan Düşen Adam" olarak da anılan Komarov'un son anlarında yaptığı konuşmaların ses kaydı ise akıllara durgunluk verecek cinstendi.

Komarov'u taşıyan Soyuz 1'in güneş panellerinden ikisinin, yörüngeye yerleştikten sonra tam anlamıyla açılmaması, Komarov'un navigasyon ekipmanlarının bazı kısımlarını kullanmasına engel oldu.

TELSİZ İLETİŞİMİ TAMAMEN KOPTU

Komarov'un uzay aracını Güneş'e doğru çevirmesi gerekiyordu. Defalarca manevra yapan Rus kozmonot bir türlü hedefine ulaşamadı.

Üstelik Soyuz 1'in Dünya'daki ekibe gönderdiği sinyaller güvenilir olmayan detaylar içeriyordu. Hatta bir noktada uzay aracıyla Dünya arasındaki telsiz iletişimi tamamen koptu.

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Daha sonra Komarov'a uzay gemisini iyon akış sensorlarını kullanarak döndürmesi emri verildi. Ancak bu girişim de başarısız oldu.

En kötüsü de Komarov'un yörüngeye manuel kontrolle girmesine yetecek kadar zamanı da yoktu.

Dünya'nın atmosferine girmeyi başarabilen Komarov, o noktada ana fren paraşütünün olması gerektiği şekilde çalışmadığını fark etti.

KONUŞMALAR TÜRKİYE'DEKİ DİNLEME KARAKOLUNA TAKILDI

Soyuz 1 akılalmaz bir hızla yeryüzüne doğru ilerliyordu ve hızını kesmeye yarayacak hiçbir şey yoktu. Komarov'un o hızla yere çarpan uzay gemisinden sağ çıkması mümkün değildi.

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İlginçtir, Komarov'un Sovyetler Birliği uzay programının en üst düzey isimlerinden biri olan Aleksey Kosigin'le yaptığı son konuşma, ABD'nin Türkiye topraklarında bulunan dinleme karakoluna takılmıştı.

Jamie Doran ve Piers Bizony'nin 2011'de yayımlanan kitapları 'Starman'de aktardığına göre, Komarov düşüş esnasında, "Bu gemi bir şeytan! Elimi değdirdiğim hiçbir şey doğru düzgün çalışmıyor" diye bağırıyordu.

Ne var ki söz konusu konuşma Rusya Devlet Arşivleri'nde yer alan transkriptlere bambaşka bir biçimde yansıdı.

Resmî kaynaklara göre Komarov'un Kosygin'e söylediği son sözler, "Kendimi mükemmel hissediyorum, her şey yolunda. Bütün bunları bana aktardığınız için teşekkürler. Ayrılma gerçekleşti" şeklindeydi.

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Transkript, "Teşekkürler. Bunun olduğunu herkese anlatın" diye devam ediyor, sonrası ise anlaşılamıyordu.



Komarov'un fotoğrafını taşıyan bir posta pulu

SORUNLAR ÖNCEDEN DE BİLİNİYORDU

Doran ve Bizony'e göre, Komarov'u taşıyan Soyuz 1 uzay aracında, 200'den fazla yapısal sorun bulunuyordu.

Üstelik bu sorunlar test uçuşundan önce de biliniyordu. Zira Soyuz 1'in bu olaydan önce gerçekleştirdiği insansız testleri her seferinde başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

O kadar ki Komarov ve yedek pilotu olan Yuri Gagarin, misyonun ertelenmesi gerektiğini bile söylemiş ancak bir sonuca varamamıştı.

NEDEN FIRLATMA SİSTEMİNİ KULLANMADI?

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Komarov'un son sözlerinin ne olduğu konusunda bir uzlaşma bulunmasa da akabinde yaşananlar konusunda tüm kaynaklarda aynı bilgi yer alıyor: Komarov, uzaydan Dünya'ya trajik bir biçimde düştü ve 24 Nisan 1967 günü yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

Dönemin gazete haberlerine göre, Komarov'un cansız bedeni yanıp kül olduğundan, kimliği topuk kemiği kullanılarak tespit edilebildi.

Öte yandan uzmanların o günden bu yana yanıtını aradığı bir soru var: Uzay gemisi düşerken Komarov neden Soyuz 1'in fırlatma sistemini kullanarak kurtulmaya çalışmadı?