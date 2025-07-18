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Uzaydan atlamıştı: Kalbine yenik düştüğü iddia edildi... Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti

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#Felix Baumgartner#Paraşütçü#Hayatını Kaybetti
Uzaydan atlamıştı: Kalbine yenik düştüğü iddia edildi... Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 13:40

2012 yılında gerçekleştirdiği atlayış ile hafızalara kazınan Avusturyalı sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da gerçekleştirdiği atlayışta yaşadığı kaza nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti. Rekortmen sporcunun, atlayış sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

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Avusturyalı rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner, İtalya'da geçirdiği motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti.

Uzayın sınırından atlayan ilk insan olarak tarihe geçen 56 yaşındaki sporcu, Porto Sant’Elpidio üzerinde uçarken kontrolünü kaybederek bir otelin havuzunun kenarına düştü.

Otel çalışanı bir kadına çarpan Baumgartner'e, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yıldız sporcunun hastaneye nakledilmesi için hava ambulansı talep edilirken, yapılan müdahalelerin yetersiz kalması sonucu Baumgartner'in olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uzaydan atlamıştı: Kalbine yenik düştüğü iddia edildi... Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti

Porto Sant'Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella, "korkusuz Felix" olarak tanınan sporcunun ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada "Havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabilir" ifadesini kullandı.

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Ciarpella, "cesaret ve sıra dışı uçuşlara olan tutkunun sembolü" haline gelen Baumgartner'in vefatı nedeniyle kasaba halkının taziyelerde bulunduğunu belirtti.

Kazanın nedeni henüz netleşmemiş olsa da İtalyan basınındaki iddiaya göre Baumgartner, "havada kalp krizi" geçirdi.

Uzaydan atlamıştı: Kalbine yenik düştüğü iddia edildi... Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti

Baumgartner'in, hayatını kaybettiği bölgeye eşiyle birlikte tatil yapmak için geldiği ortaya çıktı. Sporcunun atlayıştan önce yaptığı son sosyal medya paylaşımında "Çok fazla rüzgar var" ifadesini kullanması dikkat çekti.

STRATOSFERDEN ATLAYAN İLK İNSAN

Avusturya ordusunda paraşütçü olarak görev yapan Baumgartner, kariyerini genç yaşta serbest atlayışa yönlendirdi.

1999 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa Heykeli'nin elinden atlayarak dünyanın en alçak paraşütle atlama rekorunu kıran Baumgartner, aynı yıl Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki Petronas Kuleleri'nden atlayarak o zamanki en yüksek paraşüt atlayışı rekorunu da elde etti. Baumgartner, Manş Denizi'ni paraşütle geçerek ismini daha geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.

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Uzaydan atlamıştı: Kalbine yenik düştüğü iddia edildi... Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti

Baumgartner, 14 Ekim 2012’de stratosferden gerçekleştirdiği unutulmaz atlayış ile adını tarihe yazdırdı. Hafızalara kazınan atlayışta Baumgartner, New Mexico'da yerden 38 km yükseğe çıktı ve özel bir giysiyle atlayışını gerçekleştirdi. Yıldız sporcu, Chuck Yeager’ın ses bariyerini aşışının 65'inci yıl dönümünde gerçekleştirdiği atlayışta iki rekor birden kırdı.

Uzaydan atlamıştı: Kalbine yenik düştüğü iddia edildi... Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti

Baumgartner, saatte 1.343 km hıza ulaşarak Yeager’ın hız rekorunun ve dünyanın en yüksek paraşütle atlayış rekorunun sahibi oldu. Sporcu, tarihi atlayışının ardından "Dünyanın tepesinde durduğunuzda, gerçekten alçak gönüllü oluyorsunuz. Rekorları düşünmüyorsunuz, sadece hayatta kalmak istiyorsunuz” dedi.

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Avusturyalı sporcunun en yüksek paraşütle atlayış rekoru, iki yıl sonra Google'ın eski bilgisayar uzmanı Alan Eustace'ın gerçekleştirdiği atlayışla egale edildi.

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#Felix Baumgartner#Paraşütçü#Hayatını Kaybetti

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