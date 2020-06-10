Uzayda ve suda tarih yazdı

Jeolog olan 68 yaşındaki Sullivan, Mariana Çukuru’ndaki dünyanın en derin noktası olarak bilinen ‘Challanger Deep’e daldı. Limiting Factor isimli sualtı aracıyla okyanusun 11 kilometre altına dalan Sullivan, bunu gerçekleştiren sekizinci kişi oldu. 2012 yılında ünlü sinema yönetmeni James Cameron da dalış yapmıştı. Kathy Sullivan, uzay yürüyüşünü 1984’te gerçekleştirdi.