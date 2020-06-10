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Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Uzayda ve suda tarih yazdı

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Uzayda ve suda tarih yazdı
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Uzayda yürüyen ilk ABD’li kadın unvanına sahip eski NASA astronotu Kathy Sullivan, bu kez de ‘dünyanın en derin noktası’na ulaşan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Jeolog olan 68 yaşındaki Sullivan, Mariana Çukuru’ndaki dünyanın en derin noktası olarak bilinen ‘Challanger Deep’e daldı. Limiting Factor isimli sualtı aracıyla okyanusun 11 kilometre altına dalan Sullivan, bunu gerçekleştiren sekizinci kişi oldu. 2012 yılında ünlü sinema yönetmeni James Cameron da dalış yapmıştı.

Uzayda ve suda tarih yazdı
Kathy Sullivan, uzay yürüyüşünü 1984’te gerçekleştirdi.

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