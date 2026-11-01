Uzayda modüler yaşam alanı

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MIT Media Lab ve Aurelia Institute ortaklığıyla geliştirilen “TESSERAE” projesi, uzay misyonlarının en büyük maliyet ve lojistik sorunlarından biri olan yapı inşasını ortadan kaldırmayı hedefliyor. TESSERAE projesi, geleneksel silindirik uzay modüllerinin ötesine geçen modüler ve otonom bir yapı mimarisi olarak öne çıkıyor. Uzay boşluğuna serbest bırakılan beş ve altı kenarlı özel karolar, akıllı manyetik sistemleri sayesinde birbirlerini çekerek devasa jeodezik küreler ve modüler yaşam alanları oluşturuyor. Uzay istasyonlarında ve gelecekteki Ay-Mars üslerinde astronotların iş yükünü büyük ölçüde hafifletecek bu otonom sistem, uzay mimarisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.