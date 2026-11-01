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Uzayda modüler yaşam alanı

Güncelleme Tarihi:

#Uzay Mimarisi#TESSERAE Projesi#Uzayda Yaşam
Uzayda modüler yaşam alanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 07:00

UZAYDA insanlı yaşamın sınırları genişlerken, yapı teknolojilerinde de devrim niteliğinde adımlar atılıyor.

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MIT Media Lab ve Aurelia Institute ortaklığıyla geliştirilen “TESSERAE” projesi, uzay misyonlarının en büyük maliyet ve lojistik sorunlarından biri olan yapı inşasını ortadan kaldırmayı hedefliyor. TESSERAE projesi, geleneksel silindirik uzay modüllerinin ötesine geçen modüler ve otonom bir yapı mimarisi olarak öne çıkıyor. Uzay boşluğuna serbest bırakılan beş ve altı kenarlı özel karolar, akıllı manyetik sistemleri sayesinde birbirlerini çekerek devasa jeodezik küreler ve modüler yaşam alanları oluşturuyor. Uzay istasyonlarında ve gelecekteki Ay-Mars üslerinde astronotların iş yükünü büyük ölçüde hafifletecek bu otonom sistem, uzay mimarisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

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#Uzay Mimarisi#TESSERAE Projesi#Uzayda Yaşam

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