Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) aylardır mahsur kalan iki ABD’li astronotun dönüşünün en erken Mart 2025’e ertelendiğini açıkladı. Bu gecikme, astronotların planlanan tarihte Dünya’ya dönemeyeceği anlamına geliyor. Butch Wilmore ve Suni Williams haziran ayında UUİ’ye ulaştı. Plana göre astronotlar istasyonda 8 gün kalacaktı. Ancak Boeing’in Starliner itki sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle NASA, dönüş planlarını tamamen değiştirmek zorunda kaldı. NASA, neredeyse 9 aydır uzayda olan astronotların en erken Mart 2025’de dönebileceğini ifade etti.