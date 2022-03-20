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Uzayda işgale protesto

#RUSYA#Soyuz#KOZMONOT
Uzayda işgale protesto

Kazakistan’dan fırlatılan Soyuz MS-21 ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan 3 Rus kozmonot, istasyona girişten hemen önce üzerlerindeki mavi tulumu Ukrayna bayrağını anımsatan sarı-mavi kıyafetlerle değiştirdi.

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Rus uzay ajansı Roscosmos’a bağlı kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-21 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatıldı. Uzay aracının istasyona yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın UUİ’ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü. Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi. Kozmonot Artemyev, “Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik ve kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giymek zorunda kaldık” dedi. 3 isim, Ukrayna savaşının başlamasından beri UUİ’ye gelen ilk kozmonotlar oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu’na halihazırda iki Rus, dört Amerikalı ve bir Alman bulunuyor.

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#RUSYA#Soyuz#KOZMONOT

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