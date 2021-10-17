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Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü

#Uzay#Rusya#Dünya
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Vyzov" (Sınanma) isimli filmi çekmek için 12 gün önce uzaya gönderilen Rus ekibi dünyaya döndü.

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Rusya Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre, Rus oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko ile kozmonot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracı, TSİ ile 07.35'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentine 148 kilometre uzaklıktaki araziye başarıyla iniş yaptı.

Ekibi, ROSCOSMOS Başkanı Dmitriy Rogozin karşıladı.

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecinden geçen oyuncu Peresild ile yönetmen Şipenko, 5 Ekim'de kozmonot Anton Şkaplerov'un başkanlığındaki Soyuz MS-19 uzay aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti.

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü

"Vyzov" filminde, oyuncu Yuliya Peresild, kalp ameliyatıyla bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya gitmek zorunda kalan cerrah rolünü oynayacak.

Daha önce ABD'de de uzayda bir film çekmek için harekete gemiş, hatta Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve NASA söz konusu film için Tom Cruise'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini duyurmuştu.

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Rusya bu son hamlesi ile ABD'nin önüne geçerek bir ilke imza attı.

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