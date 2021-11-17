Uzayda gerilim

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yı kendi uydularından birini havaya uçuran tehlikeli ve sorumsuz bir füze testi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (UUİ) tehlikeye attığı gerekçesiyle kınadı. AFP’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın yerden attığı füzeyle dünya yörüngesindeki uydusunun vurması nedeniyle 1500 parça kadar uzay enkazının oluştuğu, bunun uzay istasyonuna çarpma riski yarattığını söyledi. Blinken, tehlikenin geçmediğini ve enkazın uyduları ve UUİ’deki faaliyetleri tehdit etmeye devam edeceğini vurguladı. Bakan Blinken, denemeye verilecek yanıt konusunda ABD’nin müttefikleriyle görüş alışverişinde bulunduğunu da ekledi.

ASTRONOTLARA TAHLİYE

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) da yaptığı açıklamada silah testinden dolayı üste bulunan 4 Amerikalı, 1 Alman ve 2 Rus personelin uyandırıldığını, acil önlem olarak geri dönüş kapsülünde beklemeye alındığını bildirdi. Bu alarm durumu 2 saat sürdü. UUİ’nin şimdi her 90 dakikada bir bu uzay enkaz alanının yanından geçtiği de belirtildi.



NATO VE FRANSA KINADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de “Bu olay, Uluslararası Uzay İstasyonu ve ayrıca Çin uzay istasyonu için bir risk anlamına gelen çok fazla enkaz yarattı. Bu yüzden bu, Rusya’nın pervasız bir eylemiydi” diyerek testi kınadı. Fransa da Rusya’ya tepki gösterdi. Fransız Savunma Bakanı Florence Parly Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Uzay, gezegenimizin 7.7 milyar sakininin ortak malı. Uzay vandallarının, astronotlarımızı ve uydularımızı kirleten ve tehlikeye atan enkaz üretme konusunda muazzam bir sorumluluğu var” dedi.

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KREMLİN: ABD’NİN SÖZLERİ İKİYÜZLÜLÜKTÜR

Kremlin’den de dün yapılan açıklamada yörüngede faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurulduğu açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Kasım’da uzayda bulunan bir Rus uydusunun füzeyle başarıyla vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, “1982’den bu yana yörüngede bulunan ve artık çalışmayan Tselina-D adlı uzay aracı başarıyla vurulmuştur” denildi. Bakanlık, ABD’ye de şu yanıtı verdi: “Rusya’nın, söz konusu denemeyle Uluslararası Uzay İstasyonu için tehlike oluşturduğuna yönelik ABD tarafından yapılan açıklamaları ikiyüzlülük olarak değerlendirmekteyiz. ABD kimseye bilgi vermeden insansız hava araçları da dahil olmak üzere son model ekipmanlarını yörüngede aktif olarak deniyor ve geliştiriyor. Uzayda daha önce benzer denemeler ABD, Çin ve Hindistan tarafından da gerçekleştirilmiştir.”