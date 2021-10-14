Uzayda akşam yemeği

Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hep birlikte akşam yemeği yedik. İstasyona yeni gelen Anton Şkaplerov, Klima ve Yuliya da bizimleydi.
5 ayın ardından yeni hikâyeler duymak harika” ifadelerini kullandı. Ünlü Rus yönetmen Klim Şipenko ve oyuncu Yuliya Peresild, filmin çekimleri için 5 Ekim’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.
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