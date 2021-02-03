Uzaya yolcu kalmasın

ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, yıllardır beklenen ilk turistik uzay uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. ABD’li genç milyarder Jared Isaacman (37) ise SpaceX şirketinden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan roket için dört adet yolcu bileti satın aldığını, üç kişiyi yapılacak çeşitli çekilişlerle belirleyeceğini açıkladı. Isaacman, bu yılın sonunda gerçekleşmesi beklenen yolculuk için ne kadar ödediğini açıklamasa da daha önce bir iş insanının tek koltuk için SpaceX şirketine 55 milyon dolar ödediği biliniyor.

4 KOLTUĞU DA SATIN ALDI

SpaceX’in Dragon kapsülündeki dört koltuğu satın aldığını belirten Isaacman’ın duyurusu, SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonuna sivil yolcu taşıyabileceği onayının çıkmasından sonra geldi. Restoranlara, mağazalara ve diğer işletmelere kredi kartı işlem terminalleri ve satış noktası sistemleri satan bir şirket olan Shift4 Payments’ın sahibi olan Isaacman, Jetgiller benzeri bir dünya için çalışmak istediklerini belirtti.

Elon Musk

ÇEKİLİŞLE BELİRLENECEK

Satın aldığı dört koltuktan ikisini çocukları ücretsiz tedavi eden ve çocukluk çağı kanserleri için tedaviler geliştiren Memphis şehrindeki ‘’St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’’ne vereceğini söyleyen genç iş insanı, bu koltuklardan birinin hastanedeki bir sağlık görevlisine, diğer koltuğu ise ‘’St. Jude Hastanesi’’ için bağış yapanlar arasından yapılan çekilişle belirleneceğini duyurdu. Diğer koltuk ise Isaacman’ın şirketiyle iş yapan bir iş insanına verilecek.

3 GÜN SÜRECEK

Dragon kapsülüne binecek kişilerin, önce SpaceX tarafından NASA’nın Caspe Canaveral uzay üssünde bir süre astronot eğitimine tabi tutularak, ‘sivil astronotluğa’ erişmeleri gerekiyor. Yolculuk için seçilen bir kişinin fiziksel testleri geçmesi, boyunun 1 metre 98 santimi geçmemesi ve en fazla 113 kilo ağırlığında olması şartı var. Roketteki kişilerin toplam uzay seyahatinin üç gün sürmesi bekleniyor. ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatılacak kapsülün, üç günün ardından yine Florida açıklarında denize iniş yapması planlanıyor.

UZAY BENİM İÇİN BİTTİ





Cemiyet hayatının ünlü simalarından iş kadını Ahu Aysal, 2008’de Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firmasıyla uzaya gitmek için başvuru yapmış, karşılığında 95 bin dolar ödemişti. Amsterdam ve Bordeaux’da iki ayrı eğitime katılmış, yer çekimsiz ortamda uçmuştu. 2014’te ünlü milyarder Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Galactic’in uzaya göndermeyi planladığı yolcu mekiği, deneme kalkışı sırasında yere çakılınca Hollanda merkezli firma projeyi belirsiz bir tarihe ertelemişti. Ahu Aysal konuyla ilgili olarak “O iş bitti, kapandı. Uzay yolculuğu yapmayacağım. Zaten mahkeme de devam ediyor” dedi.