Uzaya çıkan Bezos’a tepki: Amazon çalışanları zar zor geçiniyor

Bezos, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Amazon şirketi müşterilerine ve çalışanlarına teşekkür etmiş, “Çünkü bunu siz ödediniz” demişti. Ancak Bezos pandemi döneminde çalışanlarının sağlık giderlerini ödememek ve kötü çalışma koşulları nedeniyle suçlanıyor. Özellikle de Amerikalı Demokratların hedefinde.

‘GELİR VERGİNİ ÖDE’

Vermont Senatörü Bernie Sanders, “Yıllardır federal gelir vergisi ödemeyen, yanındaki çalışanlar sağlık faturaları, kira ve çocukları için yiyecek parası bulmak için mücadele verirken benim milyarder uzaya gitmiş diye etkilenmiş olmam gerekiyor. Hayır. Şimdi burada dünyada yaşayan insanlara yatırım zamanı” diye tweet attı.

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