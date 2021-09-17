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Uzay turistlerinden ilk fotoğraflar geldi!

#Dragon#Uzay#Spacex
Uzay turistlerinden ilk fotoğraflar geldi

Uzay kapsülü Dragon’un 4 sivil yolcusuyla tarihi yolculuğu başladı. Astronotsuz Dragon, 3 gün boyunca Dünya’nın yörüngesinde dönecek. Sivil uzay yolcularının kapsülden gelen ilk fotoğrafları da yayınlandı.

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ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması, Uzay turizminin kapılarını resmen açmış oldu. Şirket, tamamı sivillerden oluşan dört kişilik mürettebatı, Dragon kapsülüyle önceki gece uzaya fırlattı.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan kapsül 575 kilometre yüksekliğe ulaşarak üç gün boyunca Dünya’nın yörüngesinde dönecek. Kapsül yerkürenin etrafındaki üç günlük turunu tamamladıktan sonra tekrar atmosfere girerek Florida açıklarında Atlas Okyanusu üzerine inecek.

Bu, sivillerin para karşılığında uzay yolculuğuna çıkışı olmasa da kapsülde hiç Astronot bulunmaması nedeniyle tarihi bir uçuş olarak kayıtlara geçti.

Tarihi an Sıradan insanlar için uzay yolculuğu döneminin başlangıcı

Tarihi an! "Sıradan insanlar için uzay yolculuğu döneminin başlangıcı"

Uzay turistlerinden ilk fotoğraflar geldi

ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller de paylaşıldı.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı. 3 günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.

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Uzay turistlerinden ilk fotoğraflar geldi

Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor. Uzay yolcularının her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.

Dragon’un yolcuları, tüm sistemler otomatik çalışmasına rağmen herhangi bir acil durumla başa çıkabilmek için altı aylık bir eğitimden geçti.

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#Dragon#Uzay#Spacex