Uzay mekiğinde son uzay yürüyüşü

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Florida eyaleti Cape Canaveral üssünden verilen bilgiye göre, Endeavour mekiği astronotları Stephen Bowen ile Shane Kimbrough, ana güneş paneli kol eklem yuvasının temizliğini ve yağlama işlemini bitirmek için araç dışına uzaya çıktılar.
Mekik astronotlarından Heidemarie M. Stefanyshyn-Piper, dört gün önce aynı çalışmada 10 milyon dolar
değerindeki onarım aleti çantasını uzay boşluğuna düşürünce astronotlar yedek çantayla yetindi. Astronomi tarihinde kadın astronotlar arasında ilk araç dışı uzay görev kumandanı olan Piper, uzay boşluğunda yiten çanta için, “Kesinkes söz veriyorum: Bundan böyle kontrollerimi iki kez değil üç kez yapacağım” dedi.
7 astronotlu Endeavour'un görev süresi, idrardan ve havadan su arıtma cihazındaki arızanın da etkisiyle 16. güne uzatıldı.
UUİ'de gelecek yıl 3-6 aylık uzun dönem mürettebat sayısı 6'ya çıkarılacağından ek kamara yatakları, ek banyo ve ek küçük mutfak tesisatı istasyona taşındı.
UUİ'de Sandra Magnus yörünge mühendisliği yapıyor. Magnus'un yerini aldığı Greg Chamitoff, Endeavour'la dünyaya dönecek.
UUİ'deki üç astronot da beş gün önce başlayan ikmalle iç mekan genişletme-düzenleme işini sürdürdü.
Astronotlar gelen yeni buzdolabıyla ilk kez “soğuk meşrubat içme imkanına kavuştu.” Daha önce kozmonot ve astronotlar ılık veya sıcak içeceklerle yetiniyorlardı.
Yapımı geciken UUİ'nin inşaatına başta Rusya ve ABD, Kanada, Avrupa Uzay Kurumu, Brezilya, Japonya olmak üzere toplam 16 ülke katkı sağlıyor. İlk planda yapımı 2006'da tamamlanması öngörülen UUİ, bitirilince gece çıplak gözle gökte Ay'dan sonra görülebilecek en büyük “gök cismi” olacak.
Columbia uzay mekiğinin Şubat 2003'teki kazası en az 110 milyar dolarlık UUİ'nin yapımını aksattı. SSCB döneminden gelen Rusya'nın tecrübesi “aranın kapatılması için” çok yararlı oldu.
NASA, mekikler 30 eylülde emekli olana kadar 9 sefer daha yapacak. Bunlardan biri Hubble uzay teleskopu için.
UUİ tamamlanırsa en az 2016'ya kadar hizmet verecek.