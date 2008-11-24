Uzay İstasyonu'nda idrar damıtma cihazı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotların dün yeni gelen idrar damıtma cihazını kurmak için uğraştıklarını açıkladı.

NASA yetkilileri kurumun web sitesinde, UUİ komutanı Mike Fincke ve uzay mekiği Endeavour astronotu Donald Pettit'in idrar damıtma işlemcisini kurduklarını ve cihazın iki saat çalıştıktan sonra otomatik olarak kapandığını belirttiler.



Mekik ve uzay istasyonu mürettebatı dün ayrıca mekikten istasyona biraz daha yük taşıdı. Mürettebattan bazıları boş zamanlarında Amerikan ABC, CBS ve NBC kanallarıyla röportaj yaptı. İki astronot da Cumartesi UUİ'nin güneş panellerinin hareketli parçalarını yağladı ve değiştirilmesi gereken bölümlerinde bakım yaptı.