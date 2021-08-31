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Dünya
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uzay İstasyonuna paket servis

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Uzay İstasyonuna paket servis

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 2.17 tonluk kargo gönderdi.

Çeşitli deney malzemeleri ve donanımı taşıyan Dragon kargo mekiği, Falcon roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan 7 astronot için gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karınca ve karides de bulunuyor. Ayrıca, uydu ve onarım işlerinde kullanılmak üzere bir robotik kol da uzaya gönderildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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