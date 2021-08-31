Uzay İstasyonuna paket servis

Çeşitli deney malzemeleri ve donanımı taşıyan Dragon kargo mekiği, Falcon roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan 7 astronot için gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karınca ve karides de bulunuyor. Ayrıca, uydu ve onarım işlerinde kullanılmak üzere bir robotik kol da uzaya gönderildi.

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