İran suikastın ayrıntılarını açıkladı: Uzaktan kumandayla öldürdüler

İran’ın askeri nükleer programının “babası” kabul edilen Muhsin Fahrizade, cuma günkü suikastın ardından dün toprağa verilirken, cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

BAŞ ŞÜPHELİ İSRAİL

İran’ın bir numaralı güvenlik yetkilisi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, saldırının “elektronik ekipmanların kullanıldığı son derece sofistike bir operasyon” olduğunu ve “olay yerinde kimsenin bulunmadığını” söyledi. Genel Sekreter Ali Şemhani, olayın ardında İran İslam rejimine karşı mücadele veren “İran Halkın Münafıkları (Mücahitleri)” örgütü ile, İsrail’i kastederek, “Siyonist rejim ve istihbarat örgütü Mossad’ın bulunduğunu” iddia etti.

ARACI ZIRHLIYDI

Şemhani daha fazla ayrıntı vermezken İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Fahrizade’ye yönelik suikastın, yol kenarına bırakılan bir araca monte edilmiş otomatik silahla gerçekleştirildiğini aktardı. Buna göre, Fahrizade ve eşini taşıyan kurşun geçirmez araç ile 3 koruma aracı cuma sabahı Rostem Kala şehrinden Tahran’ın Demavend ilçesine doğru yola çıktı. Korumalara ait araçlardan biri olay yerine birkaç kilometre kala Fahrizade’nin gideceği yeri kontrol etmek ve oranın güvenliğini sağlamak amacıyla eskorttan ayrıldı. Tam o esnada sıkılan mermilerin çıkardığı ses nedeniyle aracı duran Fahrizade, sesin motor arızasından kaynaklı olduğunu düşünerek araçtan indi.

3 DAKİKA SÜRDÜ

İranlı nükleer bilimci, araçtan iner inmez olay mahalline 150 metre mesafede, yolun kenarına bırakılan kamyonetin üzerindeki uzaktan kumandalı otomatik silahtan sıkılan mermilerden 2’si yan tarafına biri de sırtına isabet etti ve omuriliğinin yarılmasına yol açtı. Fahrizade’nin baş koruması kendini siper etti ve kurşunların hedefi oldu. Bu sırada yol kenarındaki kamyonet patlatıldı. Fahrizade önce yaralı olarak bir sağlık merkezine ardından da helikopterle Tahran’a nakledildi ancak kurtarılamadı. Ajansa göre, saldırı yaklaşık 3 dakika sürdü ve olay yerinde hiçbir saldırgan yoktu. Saldırı uzaktan kumandalı otomatik silahla gerçekleştirildi ve Fahrizade ile koruması dışında olayda hayatını kaybeden olmadı. Yol kenarına bırakılan ve ardından patlatılan kamyonetin sahibinin ise 28 Kasım’da ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Daha farklı bir senaryo çizen Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre ise, çok sayıda silahlı saldırgan pusu kurarak Fahrizade suikastını gerçekleştirdi. Saldırıda faillerden üç-dört kişinin de öldüğü öne sürüldü. Gazeteye konuşan yetkililer operasyonu İsrail’in düzenlediğini de iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARINA SALDIRI İDDİASI

Öte yandan Suudi Arabistanlı Al Arabiya televizyonunun Iraklı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından Muslim Shahdan ve beraberindeki 3 kişi Suriye-Irak sınırında gerçekleştirilen SİHA saldırısıyla öldürüldü. Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu ise söz konusu haberi yalanladı. Ocak ayında ABD, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi Irak’ta hava saldırısı ile öldürmüştü.

TOPRAĞA VERİLDİ

İran’ın askeri nükleer programının babası kabul edilen 59 yaşındaki Muhsin Fahrizade dün düzenlenen devlet töreniyle başkent Tahran’da toprağa verildi. Fahrizade için İran Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı. Fahrizade’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tahran’daki İmamzade Salih Türbesinin avlusuna defnedildi. Savunma Bakanı Hatemi, törende yaptığı konuşmada, suikastı yanıtsız bırakmayacaklarını ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan ülke lideri Ali Hamaney’in vereceği emrin de fiili olacağını söyledi.