Uzak yıldızlardan gelen gizemli misafir

NASA, Temmuz 2025’te keşfedilen yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/Atlasın ilk yakın çekim görüntülerini yayınladı. Mars yakınından geçen kuyrukluyıldız, NASA ve ESA’nın Mars çevresindeki uzay araçları tarafından 29 milyon kilometre mesafeden görüntülendi. Dünya’ya aralık ortasında 270 milyon kilometre kadar yaklaşacak olan 3I/Atlas, daha sonra bir daha geri dönmemek üzere güneş sistemini terk edecek. Biliminsanları cismin hızının ve rotasının, Samanyolu’nun başka bir bölgesinden geldiğini doğruladığını belirtiyor. Yaklaşık 440 metre ile 5.6 kilometre arasında olduğu tahmin edilen kuyrukluyıldızın 7 milyar yıldan daha yaşlı olabileceği düşünülüyor. Bu da onu şimdiye dek gözlenen en eski yıldızlararası cisim yapıyor.

UZAYLI GEMİSİ İDDİALARI

Ancak kuyrukluyıldızın hızındaki artış ve Güneş’e yaklaşırken renginin kırmızıdan maviye dönmesi, sosyal medyada “uzaylı gemisi” iddialarını gündeme getirdi. Harvard’dan Prof. Avi Loeb’ün yapay bir ivmelenme ihtimaline değinmesi tartışmayı büyütürken, biliminsanlarının büyük çoğunluğu hızlanmanın doğalgaz çıkışı süreciyle uyumlu olduğunu vurguluyor. James Webb ve diğer teleskoplardan gelen veriler, 3I/Atlas’ta bol miktarda karbondioksit ve nikel bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu kimyasal izler, kuyrukluyıldızın oluştuğu eski yıldız sisteminin yapısına ışık tutabilir. Gökbilimciler, bu kısa ziyaret sona ermeden önce mümkün olduğunca çok veri toplamayı hedefliyor.