Uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk paket bıraktılar... Anne isyan etti: Hiç utanmanız yok!

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İskandinav ülkelerinde, çocukların daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması için, soğuk havalarda bile bebeklerin dışarıda bırakılması yaygın bir alışkanlık.

Bu geleneği uygulayan bir annenin başına gelen akılalmaz olay, İsveç'in en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

10 KİLOLUK PAKETİ BEBEĞİN ÜSTÜNE BIRAKTI

Bebek arabasında uyuyan çocuğunu kapının girişine koyan kadın, dikkatsiz bir kuryenin kurbanı oldu.

Hello Fresh isimli marketin teslimatını yapan kurye, eve getirdiği yaklaşık 10 kiloluk paketi kapının önünde yatan bebeğin üstüne bırakıp gitti.

"UYUYAN BİR BEBEĞİ 10 KİLOLUK PAKETLE EZDİNİZ, TEBRİKLER"

İsmi açıklanmayan anne kapıyı açıp bebeğinin halini görünce öfke nöbetleri geçirdi.

Sosyal medya hesabından alışveriş yaptığı marketi ve kuryenin bağlı olduğu şirketi etiketleyen anne "Tebrikler! Uyuyan bir bebeği üzerine 10 kiloluk paket koyarak ezdiniz. Hiç utanmanız yok. Neyse ki bebeğim iyi. Bir daha asla!" mesajını paylaştı.



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Kuryenin bağlı olduğu şirket ilk başta kadının şikayetini çok ciddiye almayıp 250 İsveç kronu (Yaklaşık 450 TL) tazminat teklifinde bulundu. Ancak annenin isyanı kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve İsveç gazeteleri konuyu manşetlerine taşıdı.

YERLER ISLAK OLDUĞU İÇİN BEBEK ARABASININ ÜZERİNE BIRAKMIŞ

Gordon Delivery isimli şirket gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı ve olayın kuryenin hatası olduğunu belirtti.

Şirket sözcüsü Mikael Sahlsten, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada kuryenin kapıyı kimse açmayınca paketi kapı eşiğine bırakmayı düşündüğünü ancak yerlerin ıslak olması nedeni ile boş olduğunu düşündüğünü bebek arabasının üzerine bıraktığını öne sürdü.

ÇİÇEK VE ÇİKOLATA ALIP ÖZÜR DİLEMEYE GİTTİ

Kuryenin bebeği kesinlikle görmediğini vurgulayan şirket sözcüsü, personellerinin çok üzgün olduğunu ve daha sonra özür dilemek için çiçek ve çikolata ile müşteriye gittiğini söyledi.

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Kadının şikayetinin değerlendirmeye alındığını belirten şirket, bebeği ezilme tehlikesi atlatan anneye iki seferlik ücretsiz teslimat hakkı verildiğini aktardı.