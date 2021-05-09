MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUyuyacak çalışanlar arıyorlar!
GeriDünya Uyuyacak çalışanlar arıyorlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.05.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Uyuyacak çalışanlar arıyorlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uyuyacak çalışanlar arıyorlar!

Yatak incelemeleri yapan bir şirket bir ay boyunca uyuyarak kendilerine yardım edecek ekip arkadaşları arıyor. Bu iş için seçilen kişiye 1500 dolar (12 bin TL) ödenecek.

Sosyal medya, yatak incelemeleri yapan 'Eachnight' isimli şirketin iş ilanını konuşuyor.

Zira firma bir ay boyunca uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını duyurdu. 1 ay sonra son bulacak iş için ödenecek rakam ise 1500 dolar yani yaklaşık 12 bin TL.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Şirketten yapılan açıklamada bu iş için 5 kişinin seçileceği bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamada ülke fark etmeksizin en az 18 yaşındaki kişilerin başvurularını kabul edeceği belirtildi.

‘Anneler için uyku ödül değil bir hak’
‘Anneler için uyku ödül değil bir hak!’

31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek iş için aranan en temel özellik ise iyi bir İngilizce.

Zira şirketin 'Şekerleme eleştirmenleri' diye adlandırdığı bu kişiler uyumadan önce ve sonra video konferansa katılarak uyku hakkında sözlü bir anketi cevaplayacak.

Şirket bu çalışma kapsamında en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, hafıza, motivasyon ve üretkenlik üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi