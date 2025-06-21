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Uyuşturucu testini paylaştı

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#Elon Musk#Wall Street Journal#Uyuşturucu Testi
Uyuşturucu testini paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

ABD’li milyarder işinsanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı uyuşturucu test sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Bütün sonuçların “negatif” olduğunu gösteren 11 Haziran tarihli raporda tüm sonuçların Musk’ın uyuşturucu kullanmadığı anlamına gelecek şekilde negatif olduğu görüldü. Musk paylaşımında, “WSJ ve New York Times’ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar” dedi. Öte yandan NYT’den Musk’ın paylaşımına verilen yazılı cevapta, “Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız” ifadeleri kullanıldı. Musk, geçen ay X’te, “Uyuşturucu kullanmıyorum! New York Times yalan söylüyor” diye yazmış ve “birkaç yıl önce reçeteli ketamin aldığını” kabul etmişti.

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#Elon Musk#Wall Street Journal#Uyuşturucu Testi

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