Uyuşturucu Rusya'da yılda 30 bin can alıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya'da uyuşturucu kullanımı yüzünden her yıl ortalama 30 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Uyuşturucu Kontrol Servisi Başkanı Viktor İvanov yaptığı açıklamada, “Resmi rakamlara göre her yıl yaklaşık 10 bin kişi uyuşturucu kullanımından dolayı hayatını kaybediyor. Ancak gerçek rakamlar bundan çok daha fazla. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre bu rakam 30 bine kadar yükselmekte” dedi.



İvanov, Rus polisinin ve gizli servisinin bu yılın Ocak-Eylül döneminde 30 ton uyuşturucu ve psikotropik madde ele geçirdiğini belirtti.

Uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmek için yurt içi kargoların kontrolünün artırılması gerektiğini ifade eden İvanov, diğer ülkelerle bilgi alışverişi konusunda da ilerlemeler sağlandığını kaydetti.



Bağımlılar için özel mahkemeler kurulması ve bağımlıların hapis cezası yerine tedaviyi seçebilmesini öneren İvanov, hapis cezası yerine tedavinin yurt dışında yaygın şekilde uygulandığını söyledi.

