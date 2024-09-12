Uyuşturucu patronları tutuklandı: Meksika yeniden yangın yeri... Savaş yeniden başladı!

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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman'nın (El Chapo) oğullarının liderliğindeki "Los Chapitos" karteli ile "Sinaloa Karteli"nin kurucularından Ismael Zambada'nın (El Mayo) arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından çete savaşları yeniden patlak verdi.

Ismael Zambada (El Mayo) ve Joaquin Guzman (El Chapo)

Askeri konvoylara da saldırılan Meksika'daki çatışmalar, Sinaloa'da iki cesedin bulunmasının ardından başladı. Hafta başından beri süren çete savaşlarında, bir asker ölürken çok sayıda araç ateşe verildi ve yollar kapatıldı.

Bir kişinin cesedi, yol kenarında elleri kelepçelenmiş halde bulundu. Bir başka cesedin ise çocuk parkında bulunduğu ve kişinin başından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

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Çıkan çatışmaların ardından çok sayıda araca el konulurken Sinaloa eyaletinin Elato kentindeki okullar tatil edildi. Çatışmalar nedeniyle ölen toplam kişi sayısı açıklanmadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şiddet olaylarının patlak vermesinin arkasında “El Mayo”nun ABD’de tutuklanmasının olabileceğine işaret etti. Sükunet çağrısında bulunan Obrador, çeteler arasındaki çatışmaları bastırabilecek yeterli askeri güce sahip olduklarını belirtti.

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, bölgeye ek askeri kuvvetlerin sevk edildiğini açıkladı.

Joaquin Guzman Lopez (El Chapo'nun oğlu)

YAKLAŞAN SAVAŞIN İŞARETÇİLERİ

Meksikalı güvenlik analisti Afredo Brambila, şiddet olaylarının kontrolden çıktığını ve iki grup arasındaki kopuş nedeniyle çatışmaların yaşandığını söyledi. Brambila, El Chapo’nun oğlu Joaquin Guzman Lopez’in El Mayo’nun güç kaybetmesinden faydalanmak istediği ve El Mayo’nun intikam peşinde olduğu değerlendirmesi yaptı.

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Organize suç uzmanı David Saucedo, ülkedeki çatışmaların henüz ciddi bir savaşa dönüşmediği yorumunda bulundu. Ancak Saucedo, yaşananların yaklaşan bir savaşın işaretçileri olduğunu belirtti. Saucedo ayrıca, sessizlik ile geçen zamanların “mühimmat ve adam toplamak” için kullanıldığını ifade etti.

Yaşanan şiddet olaylarının yanı sıra tartışmalı bir yargı reformuna karşı protestolar patlak verdi. Yargıçların doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören yargı reformunu protesto eden göstericiler, senato binasına zorla girdi.

Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından “El Mayo", on yıl süren bir insan avının ardından ABD'de tutuklandı. "El Mayo" ile birlikte, ABD'de tutuklu bulunan eski ortağı uyuşturucu baronu "El Chapo" Joaquin Guzman Lopez de tutuklanmıştı. Joaquin Guzman Lopez'in ABD ile anlaştığı ancak ABD'ye kaçırıldığı iddia edilmişti.