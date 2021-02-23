Uyuşturucu baronu 'Bücür'ün karısı da yakalandı

ABD'de hapiste bulunan Guzman'ın 31 yaşındaki karısı, Virginia eyaletinde kokain, metamfetamin, eroin ve marihuana dağıtımına yönelik bir plana iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Dulles Uluslararası Havalimanı'nda yakalanan Emma Coronel Aispuro'nun, eşinin 11 Temmuz 2015'te Meksika'da tutulduğu hapishaneden kaçışında da parmağı olduğu iddia ediliyor.