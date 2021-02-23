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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.02.2021 - 01:48 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu baronu 'Bücür'ün karısı da yakalandı

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Uyuşturucu baronu 'Bücür'ün karısı da yakalandı
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'Bücür' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro'nun dün ABD'de gözaltına alındığı açıklandı.

ABD'de hapiste bulunan Guzman'ın 31 yaşındaki karısı, Virginia eyaletinde kokain, metamfetamin, eroin ve marihuana dağıtımına yönelik bir plana iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Dulles Uluslararası Havalimanı'nda yakalanan Emma Coronel Aispuro'nun, eşinin 11 Temmuz 2015'te Meksika'da tutulduğu hapishaneden kaçışında da parmağı olduğu iddia ediliyor.

Uyuşturucu baronu Bücürün karısı da yakalandı

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