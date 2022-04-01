Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Uyurken soyuldular

#David Beckham#Londra#Malikâne
Uyurken soyuldular

David ve Victoria Beckham’ın Londra’daki 40 milyon sterlinlik lüks malikânesi hırsızların hedefi oldu. Çift ve 10 yaşındaki kızları evde olduğu sırada içeri giren hırsız, nakit para ile elektronik eşyaları alıp kaçtı.

Haberin Devamı

VICTORIA ve David Beckham çifti evlerine giren hırsızla sarsıldı. Beckham çifti ile kızları Harper’ın evde olduğu sırada yaşanan olayda, maskeli hırsızın evden bazı değerli eşyaları çaldığı tespit edildi. Talihsiz olay, çiftin Londra’nın en lüks semtlerinden Holland Park’taki malikânelerinde gerçekleşirken, hırsızın evin üst katına merdivenlerden girmeyi başardığı, bu sırada 10 yaşındaki Harper’ın odasında uyuduğu bildirildi. Olay, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz’un gece eve gelmesiyle ortaya çıktı.

HIRSIZI CRUZ FARK ETTİ

Eğlenmek dışarı çıkan Cruz, eve döndüğünde bir odanın darmadağın olduğunu ve pencere camının kırıldığını fark etti. Cruz’un olayı evde olan ailesine haber vermesi üzerine David-Victoria Beckham çifti alarma geçti ve derhal polise haber verdi. David Beckham oğlu Cruz ile birlikte 40 milyon sterlin (770 milyon TL) değerindeki evde arayışa girişti.

Haberin Devamı

Maske taktığı tespit edilen hırsızın evden binlerce sterlin nakit para ile elektronik eşyalar çaldığı belirlendi. Aynı gece bazı komşu evlerin de hırsızların hedefi olduğu bildirildi. Beckham çifti, “evlerinin işgali” nedeniyle “sarsıldıklarını” açıkladı. Çiftin 2013 yılında 31 milyon sterline satın aldığı evde 7 oda bulunuyor. İki adet kıyafet odası bulunan evde, bir podyum, oyun odası, fitness ve spa salonu ile lüks araçların bulunduğu bir garaj yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#David Beckham#Londra#Malikâne

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya basınında! Müthiş geri dönüş...

#Ukrayna Savaşı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çöl tozu uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var İşte etkili olacağı bölgeler

'Çöl tozu' uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var! İşte etkili olacağı bölgeler

#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya basınında! Müthiş geri dönüş...

#Ukrayna Savaşı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çöl tozu uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var İşte etkili olacağı bölgeler

'Çöl tozu' uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var! İşte etkili olacağı bölgeler

#İstanbul