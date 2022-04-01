Uyurken soyuldular

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VICTORIA ve David Beckham çifti evlerine giren hırsızla sarsıldı. Beckham çifti ile kızları Harper’ın evde olduğu sırada yaşanan olayda, maskeli hırsızın evden bazı değerli eşyaları çaldığı tespit edildi. Talihsiz olay, çiftin Londra’nın en lüks semtlerinden Holland Park’taki malikânelerinde gerçekleşirken, hırsızın evin üst katına merdivenlerden girmeyi başardığı, bu sırada 10 yaşındaki Harper’ın odasında uyuduğu bildirildi. Olay, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz’un gece eve gelmesiyle ortaya çıktı.

HIRSIZI CRUZ FARK ETTİ

Eğlenmek dışarı çıkan Cruz, eve döndüğünde bir odanın darmadağın olduğunu ve pencere camının kırıldığını fark etti. Cruz’un olayı evde olan ailesine haber vermesi üzerine David-Victoria Beckham çifti alarma geçti ve derhal polise haber verdi. David Beckham oğlu Cruz ile birlikte 40 milyon sterlin (770 milyon TL) değerindeki evde arayışa girişti.

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Maske taktığı tespit edilen hırsızın evden binlerce sterlin nakit para ile elektronik eşyalar çaldığı belirlendi. Aynı gece bazı komşu evlerin de hırsızların hedefi olduğu bildirildi. Beckham çifti, “evlerinin işgali” nedeniyle “sarsıldıklarını” açıkladı. Çiftin 2013 yılında 31 milyon sterline satın aldığı evde 7 oda bulunuyor. İki adet kıyafet odası bulunan evde, bir podyum, oyun odası, fitness ve spa salonu ile lüks araçların bulunduğu bir garaj yer alıyor.