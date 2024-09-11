'Uyuduğu' gerekçesiyle işten çıkarıldı: Yaklaşık 170 bin sterlin tazminat kazandı

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İngiltere’nin en prestijli okullarından Wetherby Erkek Hazırlık Okulu’nda görev yapan öğretmen Jason Smith, masasında uyuya kaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Öğle yemeğinde fazla yemek yediği için uyukladığına ısrar eden Smith, patronlarına uyuya kalmadığını ve uyumak yerine “düşünmek için gözlerini dinlendirdiğini” söyledi.

Prens Harry ve William’ın yanı sıra Romeo ve Cruz Beckham'ın da eğitim gördüğü okuldaki görevi sırasında Smith, “kişisel ilişkilerinde bir bozulma” yaşadı ve 2020’nin ilk üç ayında aralıklı olarak toplam 18 gün hasta oldu.

DailyMail'de yer alan habere göre, Smith, hastalığına ilişkin işe devam etmesini etkileyen anksiyete ve depresyonla mücadele ettiğini ve Wetherby Erkek Hazırlık Okulu'ndaki yönetim ekibi tarafından bir “hastalık” gibi hissettirildiğini söyledi.

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İş sağlığına sevk edilen Smith, anksiyete ve depresyon durumu olduğu ve ruh sağlığı nedeniyle yetersiz uyku çektiği tespit edilerek işten çıkarıldı.

Okulun müdür yardımcısı Anna Dingle, Haziran 2021’de geri çağrılan Smith'e, geri dönmeden önce resmi bir “işe uygunluk” raporu alması gerektiğini ve konunun artık okulu işleten Alpha Group Limited'in elinde olduğunu söyledi.

Ancak okul dönemi başladığında işine giden Smith’e, tüm personele verilen haftalık ders programı verilmedi. Ocak 2022'de işine dönen Smith’in, aynı ay içerisinde iki kez uyuya kaldığı bildirildi. Soruşturma açılan Smith’in, Şubat 2022'deki bir dersi sırasında yaklaşık 10 dakika uyuduğu ve o akademik yıl içinde daha önce üç kez çocukların veya personelin önünde uyuyakaldığı tespit edildi.

Temmuz 2022'de Smith “sağlık durumu” gerekçesiyle yeniden işten çıkarıldı.

MAHKEME TAZMİNAT KARARI VERDİ

Görev yaptığı okuldan atılan Smith, iş mahkemesine başvurdu. Mahkeme, öğrencilerin Smith’in derslerinde elde ettikleri sonuçların “mükemmel” olduğu kararına vardı.

Smith'in 'dinlenmeden işten çıkarıldığını” belirten mahkeme, “Engellilik durumunun bir sonucu olarak bu durumun ortaya çıktığı konusunda hemfikiriz” dedi. Mahkeme, Smith'in “Derin düşünen biri olduğunu ve düşünmek için gözlerini kapattığını" ifade ettiğini söyledi.

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Smith'in haksız yere işten çıkarıldığını ve engellilikten kaynaklanan ayrımcılık iddialarını kabul ettiğini açıklayan mahkeme, Smith’e 168 bin 441 sterlin tazminat ödenmesine karar verildiğini söyledi.