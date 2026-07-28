Uykusuzluğa iplikle çözüm

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TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında üretilecek özel iplik; yastık kılıfı, çarşaf, pijama gibi farklı tekstil ürünlerinin yapımında kullanılabilecek. Koku yoluyla ve cilt üzerinden yavaş yavaş etki gösterecek şekilde tasarlanacak ipliğin, aynı zamanda yumak olarak üretilmiş hali de satın alınıp örgü örerken de insanlar kronik uykusuzluklarını tedavi edebilecek.

DENEYLER BAŞLIYOR

Uyutan ipliğin doktora tezi kapsamında geliştirilen bir proje olduğunu dile getiren BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Yıldırım, “Uyutan iplik konsepti, yeni bir konsept dünyada. Etken madde mikrokapsül şeklinde ipliğe aktarılacak ve parafin eşliğinde ipliğe aktarıldıktan sonra bu iplik çok farklı amaçla kullanılabilecek hale gelebilecek. Kişi bu yumaklarla herhangi bir örme işlemi esnasında bu mikrokapsüllerin çatlaması yoluyla hem deriden hem de koku yoluyla beyindeki GABA bölgesini uyaracak ve GABA bölgesi insanın uykuya dalışını hızlandıracak, uyku kalitesini artıracak stres topları şeklinde üretilecek. Çocuklar için de oyun topları şeklinde üretimi yapılacak. Projenin başarılı olması halinde artık bu konsept farklı ürünlerde uygulanabilecek hale gelecektir. Pijamalara uygulanabilir, nevresimlere uygulanabilir, yorgan, yastık kılıflarına uygulanabilir, çok farklı yerlerde uygulanabilecek hale gelecektir. Kısmetse 6 aylık süreçte mikrokapsülasyon ve ipliğe aktarma süreci de tamamlanacak ve sonraki 6 aylık süreçte klinik deneyler bitikten sonra projenin başarı durumu açığa çıkacak” dedi.