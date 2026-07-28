×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uykusuzluğa iplikle çözüm

Güncelleme Tarihi:

#TÜBİTAK#BTÜ#Bursa Teknik Üniversitesi
Uykusuzluğa iplikle çözüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 07:00

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, uyku bozukluğu ve stresle mücadeleye yönelik, doğal bileşenlerle desteklenen ‘uyutan iplik’ (sleeping yarn) geliştiriyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında üretilecek özel iplik; yastık kılıfı, çarşaf, pijama gibi farklı tekstil ürünlerinin yapımında kullanılabilecek. Koku yoluyla ve cilt üzerinden yavaş yavaş etki gösterecek şekilde tasarlanacak ipliğin, aynı zamanda yumak olarak üretilmiş hali de satın alınıp örgü örerken de insanlar kronik uykusuzluklarını tedavi edebilecek.

DENEYLER BAŞLIYOR

Uyutan ipliğin doktora tezi kapsamında geliştirilen bir proje olduğunu dile getiren BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Yıldırım, “Uyutan iplik konsepti, yeni bir konsept dünyada. Etken madde mikrokapsül şeklinde ipliğe aktarılacak ve parafin eşliğinde ipliğe aktarıldıktan sonra bu iplik çok farklı amaçla kullanılabilecek hale gelebilecek. Kişi bu yumaklarla herhangi bir örme işlemi esnasında bu mikrokapsüllerin çatlaması yoluyla hem deriden hem de koku yoluyla beyindeki GABA bölgesini uyaracak ve GABA bölgesi insanın uykuya dalışını hızlandıracak, uyku kalitesini artıracak stres topları şeklinde üretilecek. Çocuklar için de oyun topları şeklinde üretimi yapılacak. Projenin başarılı olması halinde artık bu konsept farklı ürünlerde uygulanabilecek hale gelecektir. Pijamalara uygulanabilir, nevresimlere uygulanabilir, yorgan, yastık kılıflarına uygulanabilir, çok farklı yerlerde uygulanabilecek hale gelecektir. Kısmetse 6 aylık süreçte mikrokapsülasyon ve ipliğe aktarma süreci de tamamlanacak ve sonraki 6 aylık süreçte klinik deneyler bitikten sonra projenin başarı durumu açığa çıkacak” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜBİTAK#BTÜ#Bursa Teknik Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!