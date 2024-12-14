Uyku apnesini bitirecek buluş

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İngiltere’de uyku apnesinden mustarip olan iki hastaya, gece boyunca nefes almalarına yardımcı olmak için dildeki sinirleri titreten bir cihaz takıldı. Tıbbi teknoloji firması Nyxoah’ın geliştirdiği ‘Genio’ isimli implant, hastalara yaklaşık üç saat süren bir operasyonla takıldı.

DIŞARIDAN KONTROL EDİLİYOR

Çene altında açılan 6 santimetrelik keseye yerleştirilen implant, harici bir çip tarafından kontrol ediliyor. Dildeki kasları kontrol eden hipoglossal siniri uyararak, hastanın uyku sırasında rahat nefes almasını sağlıyor. Hastalar, akıllı telefonlarındaki uygulama sayesinde uyarı seviyesini ayarlayabiliyor. Cihazın takıldığı iki hastadan biri olan 63 yaşındaki Natalie Boller, birkaç gün içinde kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Yeni tedavinin danışmanlığı yapan cerrah Ryan Chin Taw Cheong, “implantı daha uygun hale getirme konusunda oldukça iyimser olduklarını” belirtiyor.

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100 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durmasına neden olan uyku apnesinin en yaygın belirtileri, boğulma sesi çıkarma, yüksek sesle horlama ve sık sık uyanma. Dünya çapında uyku apnesinden mustarip tahmini 100 milyon kişi bulunuyor.