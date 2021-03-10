Uygurlara soykırım suçu işleniyor

ABD’de başkent Washington’daki Newlines Institute for Strategy and Policy adlı düşünce kuruluşu tarafından önceki gün yayınlanan raporda, Çin’in “Uygurlara karşı devam eden bir soykırımın sorumluluğunu taşıdığı” belirtildi. Uygurlara karşı uygulanan politikaların yasal yükümlülüklerinin de incelendiği raporda Çin hükümetinin, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’nin birçok maddesini ihlal ettiği tespiti yer aldı. “Çin’in bölgedeki Uygurları bir grup olarak tamamen ya da kısmen yok etme niyetinde” olduğu iddia edilen raporda, Pekin yönetiminin İslamcı aşırılığı önleme bahanesiyle Sincan genelinde 1 ila 2 milyon arasında kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İŞKENCE VE KÜRTAJ İDDİASI

Cinsel saldırı, psikolojik işkence, beyin yıkama uygulamaları gibi iddiaların detaylandırıldığı raporda, “Kamplarda tutuklu bulunan Uygurların temel insan ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığı, aşağılandığı ve yiyeceksiz hücre hapsi de dahil olmak üzere insanlık dışı muamele ve cezalara maruz bırakıldığı” iddialarına yer verildi. 2017 ve 2018 yılları arasında Uygur doğum oranlarında yaşanan yüzde 33’lük düşüşe de dikkat çekilen raporda, bu düşüş, Çin’in uyguladığı öne sürülen kısırlaştırma, kürtaj ve doğum kontrol programlarıyla ilişkilendirildi. Raporda, bölgedeki ders kitaplarından Uygur kültürü, tarihi ve edebiyatına ilişkin içeriklerin çıkartıldığı kaydedilirken, kamplarda tutulanlara Çin’in resmi lehçesi olan Mandarin’in öğretildiği ve bu dili konuşmayı reddedenlerin işkence gördüğü öne sürüldü.

PEKİN YÖNETİMİ İDDİALARI REDDEDİYOR

Raporda, Pekin’in Uygurlara yönelik uygulamalarıyla 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan ve Çin’in de aralarında bulunduğu 151 ülke tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi’ndeki maddelerin ihlal edildiği tespiti yer aldı. Öte yandan Çin, Uygur Türklerine soykırım yapıldığı iddialarını şiddetle reddediyor. Son olarak 7 Mart’ta bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, soykırım iddialarının “gülünç derecede saçma” olduğunu söylemişti.