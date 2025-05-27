Uydu görüntüsü ortaya çıkardı: Putin'in nükleer planı... 'Uzun zamandır hedefindeydi'

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Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın doğusundaki topraklarda, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'yı kendi enerji ağına bağlamak için yeni elektrik hatları inşa ettiği uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.

Greenpeace'in yeni raporuna göre, Rusya işgal altındaki güneydoğu Ukrayna'da elektrik hatları inşa ederek ele geçirdiği büyük nükleer santrali kendi şebekesine bağlamaya çalışıyor.

Greenpeace'in raporunda, Rusya'nın Şubat ayı başından bu yana işgal altındaki Mariupol ve Berdyansk şehirleri arasında 80 kilometreden uzun elektrik hattı ve direk inşa ettiğini gösteren uydu görüntüleri yer alıyor.

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Görüntüler ayrıca, Mariupol yakınlarındaki tarlalarda inşa edilen yeni elektrik hatlarını ve elektrik iletim kulelerini gösteriyor.

Greenpeace Ukrayna nükleer uzmanı Shaun Burnie, "Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in Zaporijya nükleer santralini yeniden çalıştırma planı yeni elektrik iletim hatlarının güvence altına alınmasına bağlı" dedi.

Bağımsız Ukraynalı nükleer uzmanı Olga Koşarna, santrali kendi şebekesine bağlamanın Moskova için "uzun zamandır" bir hedef olduğunu belirtti.

UKRAYNALI BAKAN UYARDI

Sovyet döneminde inşa edilen Zaporijya tesisi, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji kompleksidir ve altı reaktörü altı gigawatt'a kadar elektrik üretebiliyor.

New York Times'da yer alan habere göre, Moskova'nın bu konudaki kesin planları belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, savaş sonrasında mı yoksa savaş devam ederken mi Rusya'nın santrali işletmek istediği konusunda kararsız. Ancak uzmanlar, Rusya'nın santrali kendi şebekesine bağlamak için birkaç hat daha inşa etmesi gerekeceğini ve bunun da zaman alacağını söylüyor.

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Galuşenko, "Rus temsilcilerin güç ünitelerini yeniden çalıştırma girişimlerinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği" uyarısını yaptı.

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Rus haber ajansı Interfax'a göre, Rosatom'un genel müdürü Aleksey Likhaçev geçen hafta yaptığı açıklamada "Herkes santrali yeniden çalıştırma hayaliyle yaşıyor" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce verdiği bir demeçte, santralin Rus nükleer devi Rosatom tarafından işletildiğini ve “herhangi bir değişikliğin düşünülemeyeceğini” söylemişti.

Zaporijya nükleer enerji santrali, savaşın başlarında Rusya tarafından ele geçirilmişti ve bu hareket uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınanmıştı.