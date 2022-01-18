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Uydu görüntüleri yayınlandı! İsyancılardan drone saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

#Abu Dabi#Drone Saldırısı#Uydu Görüntüleri
Uydu görüntüleri yayınlandı İsyancılardan drone saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine 6 kişinin de yaralanmasına sebep olan Drone saldırısının uydu görüntüleri yayınlandı.

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Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, düzenlenen Drone saldırısı sonucu Musaffah sanayi bölgesindeki petrol yüklü 3 tankerde patlama meydana geldi. Saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandı belirtildi.

SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Bugün Yemen'deki Husi isyancılarının gerçekleştirdikleri ölümcül saldırılar sonrası alanın görüntüleri paylaşıldı. AP'nin geçtiği görüntülerde Abu Dabi'nin Mussafah semtindeki bir Abu Dhabi National Oil Co. yakıt deposu üzerinde yükselen duman görülüyor.

Uydu görüntüleri yayınlandı İsyancılardan drone saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

Kısa bir süre sonra çekilen başka bir görüntüde, deponun zeminine yayılmış yanık izleri ve beyaz yangın söndürücü köpük görülüyor.
Uydu görüntüleri yayınlandı İsyancılardan drone saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ ŞİRKETLERİNDEN BİRİ

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ADNOC kısaltmasıyla bilinen Abu Dhabi National Oil Co. BAE'nin zenginliğinin çoğunu sağlayan devlete ait enerji şirketidir. Şirket oluşan zarara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Yapılan tek açıklamada, "Kesin nedeni belirlemek için ilgili makamlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı." ifadeleri yer aldı.

Uydu görüntüleri yayınlandı İsyancılardan drone saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

3 ÖLÜ 6 YARALI

Polis, olay yerindeki üç tankerin infilak etmesi sonucu iki Hindistan uyruklu ve bir Pakistanlı'nın hayatını kaybettiğini söyledi. Amerikan ve Fransız kuvvetlerine de ev sahipliği yapan büyük bir Emirlik tesisi olan Al-Dhafra Hava Üssü yakınlarındaki tesiste altı kişi de yaralandı.

Uydu görüntüleri yayınlandı İsyancılardan drone saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

Yemenliler, Sanaa'yı hedef alan gece hava saldırılarının ardından oluşan hasarı inceliyor. 

İSYANCILARA KARŞI HAVA SALDIRILARI BAŞLATILDI

Yemen'deki Husi isyancılarına karşı savaşan Suudi liderliğindeki koalisyon, isyancıları hedef alan hava saldırıları başlattığını açıkladı. Koalisyon müttefiki Abu Dabi'ye yönelik ölümcül bir saldırının ardından başkent Sanaa'nın ele geçirildiği duyuruldu.

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Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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