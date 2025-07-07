Radar verileri sızdı… İran İsrail’de 5 üssü vurmuş

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Radar verilerine göre, balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda Tel Nof hava üssü, Glilot istihbarat üssü ve Zipporit’te bulunan zırhlı birlikler ile silah üretim tesisleri hedef alındı. Saldırıların büyük bir kısmı doğrudan altyapıyı hedef alırken, patlamada oluşan hasarlar uydu fotoğraflarına yansıdı. İsrail Savunma Bakanlığı, gazeteye yaptığı açıklamada “Tüm ilgili birlikler operasyon sırasında işlevselliğini korumuştur” diye belirtti. Ancak saldırıların tam bilançosuna dair kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail hükümeti, 12 günlük savaş sırasında İran’ın askeri tesislere yönelik misillemelerine ilişkin basına sansür uygulamıştı. Tesislerden görüntü alınmasına izin vermeyen İsrailli yetkililer, saldırıların rapor edilmesine de karşı çıkmıştı. Batı medyası, İsrail’in sansür ve engellemelerini savaşın ardından duyurmuştu.