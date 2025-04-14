Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi

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Bağımsız uydu sağlayıcıları Maxar Technologies ve Planet Labs tarafından 6 Nisan'da çekilen görüntülerde, geminin Kuzey Kore'nin batı kıyısındaki Nampo tersanesinde suda inşa halinde olduğu görülüyor.

Fotoğrafları inceleyen analistler, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere füze taşıyacak şekilde tasarlanmış bir güdümlü füze fırkateyni (FFG) olan geminin iç sistemlerinin inşasının sürdüğünü iddia ediyor.

KUZEY KORE'DE ÜRETİLEN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Joseph Bermudez Jr. ve Jennifer Jun tarafından yapılan bi değerlendirmede geminin yaklaşık 140 metre uzunluğunda olduğu belirtildi ve "Bu onu Kuzey Kore'de üretilen en büyük savaş gemisi yapıyor” denildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD Donanması'nın Arleigh Burke sınıfı destroyerleri yaklaşık 153 metre uzunluğunda ve inşa halindeki Constellation sınıfı fırkateynleri ise 151 metre uzunluğunda olacak.



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CNN'e göre savaş gemisinin varlığı büyük bir sürpriz değil.Kim Jong Un Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen uzun süredir silahlı kuvvetlerini modernize ediyor, yeni silahlar geliştiriyor ve sık sık ABD'nin neredeyse her yerine ulaşabilen kıtalararası balistik füzeler test ediyor.

Analistler, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya ile yakınlaşan ilişkilerin Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarının üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Güney Koreli emekli amiral Kim Duk-ki, CNN'e yaptığı açıklamada Moskova'nın füze sistemleri için teknoloji sağlıyor olabileceğini düşündüğünü söyledi.

DİKEY ATIM SİSTEMİ VE RADARLARLA DONATILDI

Geminin görüntüleri ilk olarak devlet tarafından işletilen Kore Merkez Televizyonu'nun yayınladığı bir haberde yer aldı. Haberde Kuzey Kore lideri Kim'in geminin inşasını denetlediği görülüyordu.

KCTV'nin elde ettiği bilgilere göre, savaş gemisi dikey atım sistemi (Vertical launching system) ve tehditleri önceden gösteren radar sistemleri ile donatılmış durumda.



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Eski bir ABD Donanması kaptanı ve Hawaii merkezli analist Carl Schuster,uydu görüntülerini inceledikten sonra, geminin deniz denemelerine başlamasının muhtemelen bir yıl veya daha fazla zaman alacağını söyledi.

ABD savunma istihbarat örgütünün elindeki verilere göre, Kuzey Kore donanmasında yaklaşık 400 devriye muharip gemisi ve 70 denizaltı bulunuyor. Kuzey Kore lideri Kim, donanma filosunun modernizasyonunu özellikle takip ediyor, Kuzey Kore denizaltından fırlatılan füzeler ve bunları taşıyacak denizaltılar geliştiriyor.



Kuzey Kore'nn yeni savaş gemisi aralarındaki gerilimin adım adım tırmandığı ABD medyasında dikkat çekti. Gazeteler bunun ABD için bir tehdit olup olmayacağını sorgularken akıllara başkan Trump'ın birkaç hafta önce yaptığı açıklama geldi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında Kuzey Kore-ABD ilişkilerine yönelik bir soruya, "Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim var. Şimdi bunu duymaktan nefret ediyorsunuz ama bu çok önemli. Onunla harika anlaşıyorum." yanıtını vermişti.

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Kuzey Kore için, "büyük bir nükleer ulus", Kim için ise "çok zeki bir adam" ifadelerini kullanan Trump, Kuzey Kore ile "muhtemelen bir noktada bir şeyler yapacaklarını" söylemişti.

