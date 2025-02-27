Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Kuzey Kore Rusya'ya yeniden asker gönderiyor!

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatından (NIS) bir yetkili AFP'ye Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla asker gönderdiğini ve bunlardan bazılarını Kursk'taki cephe hattına yeniden konuşlandırdığını açıkladı.

Kuzey Kore geçtiğimiz yıl 10 binden fazla askerini Rusya'ya göndermiş ve bu askerlerin çoğu Kursk bölgesinde devam eden çatışmalara katılmıştı. Ukrayna bu süreçte cephede savaşan ve hayatını kaybeden Güney Koreli askerlerin görüntülerini paylaştı ve hem Rusya hem de Kuzey Kore'nin Kursk'ta ciddi kayıplar verdiğini duyurdu.

"KESİN ÖLÇEK HALA DEĞERLENDİRİLİYOR"

Seul yönetimi bu ayın başında, Kuzey Koreli askerlerin ocak ayı ortasından bu yana çatışmaya girmediğini bildirmişti ancak durum şu anda değişmiş görünüyor.

AFP'ye konuşan yetkili konuşlandırmanın 'ek takviye' gibi göründüğünü belirtti ve “Kesin ölçek hala değerlendiriliyor” dedi.



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CNN International ise bugün yayınladığı haberinde Planet Labs'ten elde ettiği uydu görüntülerini yayınladı ve yüzlerce Kuzey Kore askerinin tenha bir Rus limanına taşındığını duyurdu. James Martin Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi'ndeki araştırmacılara göre, Ekim ve Kasım aylarında en az iki Rus donanma gemisinin Kuzey Kore askerlerini Dunai'deki Rus askeri limanına taşıdığı düşünülüyor.



Söz konusu transferler ilk olarak Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından tespit edildi ancak net bir kanıt elde edilemedi. Kuzey Kore'de askerlerin gece geç saatlerde gemilere bindiği bu nedenle de operasyonun gizli kaldığı düşünülürken araştırmacıların beklediği kanıt Dunai'deki Rus askeri üssünden geldi.

Planet Labs'tan elde edilen 17 Ekim tarihli uydu görüntüsünde 'Nikolay Vilkov' olduğu düşünülen Rus çıkarma gemisi ve hemen yakınlardaki bir kargo kamyonu limanda görülüyor. 20 Ekim'deki görüntülerde ise asker transferinin tamamlanmış olduğunu görülüyor.



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Araştırmacılar, Rusya'ya ait her çıkarma gemisinin 400'e kadar asker taşıyabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor.

Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi'nden araştırma görevlisi Sam Lair CNN'e yaptığı açıklamada, Dunai'nin güvenli bir askeri tesis olduğunu ve sivillerin yaşadığı bir bölgede bulunan büyük Vladivostok limanına kıyasla gizli nakillere çok daha elverişli olduğunu açıkladı.



İKİ TARAFTAN DA AÇIKLAMA YOK

Kuzey Kore’nin asker göndermesine ilişkin Moskova ve Pyongyang tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.



Güney Kore İstihbarat Servisi verilerine göre Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı tahmin ediliyor. Ukrayna yönetimi, Kuzey Kore güçlerinin Rusya'da ağır kayıplar verdiğini, ocak ayı başlarında 3 binden fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı.