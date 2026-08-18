Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: NATO’nun sinirlerini test eden hamle! 1000 kilometrelik yeni tehdit

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Rusya’nın Ukrayna savaşında kullandığı insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler, Moskova’nın yalnızca saldırı kapasitesini artırmadığını, çok daha geniş bir hazırlık yürüttüğünü gösteriyor.
Uydu görüntülerine yansıyan ayrıntılar, Rusya’nın farklı bölgelerde kurduğu yeni tesislerin boyutuna ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koyarken, bazı noktalar NATO ülkelerini de doğrudan ilgilendiren bir gelişmeye işaret ediyor.
Sahadaki hareketliliğin ardında ise sayıları giderek artan yeni nesil İHA’lar bulunuyor. Menzili genişleyen, daha hızlı modellerin devreye girmesi ve aynı anda çok daha fazla aracın kullanılabilmesine yönelik hazırlıklar, Avrupa’nın hava savunması açısından yeni bir soru işareti yaratıyor.
Peki Rusya hangi bölgelerde ne büyüklükte bir İHA ağı kuruyor ve bu hazırlıkların NATO toprakları açısından anlamı ne? Uydu görüntülerindeki ayrıntılar ve yeni nesil Geran modellerine ilişkin bilgiler, Moskova’nın planlarının boyutunu gözler önüne seriyor. Detaylara biraz daha yakından bakalım…
NATO TEDİRGİN
Rusya, Ukrayna savaşında İran yapımı Şahid insansız hava araçlarının kendi üretimi olan versiyonlarını yoğun biçimde kullanıyor. Moskova’nın bu teknoloji üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda daha hızlı ve daha uzun menzilli yeni araçlar geliştirdiği belirtiliyor.
The Telegraph’ın aktardığı bilgilere göre ise Rusya, yaklaşık 1000 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabilen yeni, yüksek hızlı jet motorlu saldırı İHA’larını da devreye sokuyor. Bu tür araçların yeni oluşturulan üslerden konuşlandırılması halinde Polonya’nın başkenti Varşova’nın da potansiyel menzil içine girebileceği değerlendiriliyor.
Rusya’nın Polonya’ya yönelik bir saldırı planladığına ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığının altı çizilse de NATO ülkelerinin gelecekte ortaya çıkabilecek bir çatışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özellikle İHA teknolojisinin hızla gelişmesi, Avrupa’nın hava savunma sistemleri açısından yeni bir sınama olarak görülüyor.
Kremlin’in daha eski ve daha yavaş İHA modellerinin İngiltere kıyılarına kadar ulaşabileceğini öne sürdüğü de aktarılıyor. Bununla birlikte, Rusya’nın söz konusu üslerden İngiltere’ye yönelik olası bir saldırı girişiminin engellenmesinin son derece muhtemel olduğu da değerlendiriliyor.
GERAN-4 VE GERAN-5 DİKKAT ÇEKİYOR
Ukrayna hükümetine ait olduğu ve internete sızdığı belirtilen belgelere göre Rusya’nın yeni nesil Geran-4 ve Geran-5 olarak adlandırılan İHA’ları, yaklaşık 90 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Belgelerde bu araçların, taşıdıkları yüke rağmen hava savunma sistemlerinden kaçabilecek hızlara ulaşabildiği öne sürülüyor.
Ukrayna askerî istihbarat teşkilatı ise Rusya’nın Geran tipi İHA’ları yalnızca kara hedeflerine saldırmak amacıyla kullanmadığı konusunda da uyarıda bulunuyor. Teşkilata göre Rusya, bazı Geran İHA’larını havadan havaya füzelerle donatarak Kiev’i koruyan uçaklara karşı kullanabilecek kapasite geliştirmeye çalışıyor.
Bu gelişme, İHA’ların savaş alanındaki rolünün yalnızca sabit hedeflere yönelik saldırılarla sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor. İHA’ların keşif, saldırı ve hava savunmasını zorlamaya yönelik görevlerde daha geniş biçimde kullanılması, Ukrayna’nın mevcut savunma kapasitesi üzerindeki baskıyı da artırıyor.
BU ÖNEMLİ BİR TEHDİT
Bu noktada şu sorunun cevabı önemli: Rusya’nın yeni fırlatma üsleri kurması, İHA üretim kapasitesini artırması ve Geran-4, Geran-5 gibi daha hızlı ve uzun menzilli sistemler geliştirmesi, Ukrayna’daki savaşın seyri açısından nasıl bir değişim yaratabilir? Bu gelişmeler Rusya’nın aynı anda çok daha büyük İHA saldırıları düzenleyebileceği anlamına mı geliyor?
İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan ve Rus dış politikası üzerine çalışmaları bulunan Dr. Öğretim Üyesi Murat Jane, Rusya’nın mevcut kapasite artışının Ukrayna açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Rusya’nın Avrupa’daki mevcut karmaşık konjonktürden de faydalanarak İHA teknolojilerinde önemli bir gelişme kaydettiğini ifade eden Jane, bunun özellikle Ukrayna’nın hava savunma sistemlerini zorlayacağını söyledi: Russia is building a network of secret bases for long-range drones capable of reaching NATO territory. That is the conclusion of a new Telegraph investigation.
“Rusya’nın burada, küçük veya daha düşük teknolojili İHA’larla Ukrayna’nın dikkatini ve özellikle hava savunma sistemlerini dağıtarak, büyük ya da gelişmiş araçların daha fazla zarar vermesini sağlamaya yönelik bir yaklaşım izlediği görülüyor. Bu açıdan, İHA kapasitesindeki artışın yalnızca yüksek teknolojili sistemleri değil, daha düşük teknolojili araçları da kapsadığı söylenebilir. Rusya böylece farklı kapasitelere sahip İHA’ları birlikte kullanarak Ukrayna’nın hava savunma sistemleri üzerindeki baskısını artırmaya çalışıyor.”
HEDEF HAVA SAVUNMASINI YIPRATMAK
Rusya’nın İHA kapasitesindeki artışın Ukrayna açısından özellikle hava savunması bakımından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Murat Jane, Ukrayna’nın mevcut savunma kapasitesinin bu yoğun saldırılar karşısında zorlanabileceğini dile getirdi. Jane, “Zaten hava savunma sistemi çok iyi olmayan bir Ukrayna var. Rusya’nın bu alandaki etkisini artırmasıyla beraber işin biraz daha zorlaşacağı, Ukrayna açısından baskının artacağı görülüyor” dedi.
Moskova’nın amacının yalnızca belirli hedefleri vurmak olmadığını da vurgulayan Jane, Rusya’nın Ukrayna’yı yüksek maliyetli hava savunma mühimmatlarını kullanmaya zorlayarak ekonomik açıdan da baskı altına almaya çalıştığını söyledi:
“Ruslar sadece hedef vurmak ya da Kiev’i vurmak amacıyla bu politikayı yürütmüyorlar; zaten Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ancak biraz daha Ukrayna’yı teknolojisi yüksek hava savunma füzelerini kullanmaya zorlamaya, buna itmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Ukrayna’yı aynı zamanda ekonomik bir krize doğru itme konusunda da zorlayacak gibi gözüküyor. Çünkü hava savunma sistemlerinin sürekli olarak kullanılması, özellikle yüksek teknolojiye sahip füzelerin tüketilmesi Ukrayna açısından ciddi bir maliyet oluşturuyor.”
Journalists identified at least 10 russian bases with new launch pads for advanced strike drones. Seven of those ten… pic.twitter.com/M5PhrHc4L9
‘SAVAŞIN KADERİNİ TEK BAŞINA DEĞİŞTİRMEZ’
Rusya’nın İHA teknolojisine yaptığı yatırımların savaşın sonucunu tek başına belirleyeceği yorumunun ise doğru olmayacağını ifade eden Murat Jane, kapasite artışının Moskova’ya önemli bir avantaj sağlayabileceğini ancak bunun “tayin edici bir zafer” anlamına gelmeyeceğini kaydetti.
Avrupa’daki müttefikler arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve İngiltere’nin geleceğine ilişkin belirsizliklerin de mevcut tablo içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Jane, Rusya’nın kendi askerî kapasitesini geliştirmesinin Moskova açısından önem taşıdığını söyledi.
BAZI ÜSLER UKRAYNA SALDIRILARINDA KULLANILDI
Yine Telegraph’ın açık kaynaklı takip verilerine dayandırdığı araştırmaya göre, tespit edilen 10 merkezden yedisi Rusya’nın son dönemde Kiev’e yönelik hava saldırılarının bir bölümünde kullanıldı. Bu durum, söz konusu tesislerin yalnızca gelecekte kullanılmak üzere oluşturulan depolama veya eğitim merkezleri olmadığını, aktif saldırı operasyonlarının parçası haline geldiğini gösteriyor.
Üslerin Ukrayna sınırına yakın konumlandırılması da Rusya açısından operasyonel avantaj sağlıyor. İHA’ların hedeflerine daha yakın noktalardan havalandırılması, saldırıların farklı yönlerden düzenlenmesine ve Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin aynı anda daha fazla tehditle karşı karşıya kalmasına imkân sağlayabiliyor.
Uydu görüntülerinde bazı tesislerde yeni fırlatma alanlarının inşasının devam ettiği de görülüyor. Bu durum, Rusya’nın mevcut İHA kapasitesini korumakla yetinmediğini, önümüzdeki dönemde fırlatma kapasitesini daha da artırmayı planladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.
Bir başka dikkat çekici ayrıntı ise depolama alanlarının büyüklüğü. İncelenen görüntülerde, tesislerden birinde aynı anda 1000’den fazla İHA’nın depolanmasına imkân verebilecek genişlikte alan bulunduğu belirtildi. Bu kapasite, Rusya’nın tek bir saldırı dalgasında çok yüksek sayıda İHA kullanma hedefinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
İHA ÜRETİMİ ÜLKE GENELİNDEKİ TESİSLERLE DESTEKLENİYOR
Yine Telegraph’ın elde ettiği bilgilere göre Rusya’nın yeni İHA üsleri, ülke genelindeki çeşitli mühimmat ve insansız hava aracı üretim tesislerinden tedarik ediliyor. Bu üretim ağının önemli merkezlerinden biri ise Rusya’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi.
Alabuga’da yılda yaklaşık 6 bin insansız hava aracı üretildiği belirtiliyor. Üretim kapasitesindeki artışla birlikte Rusya’nın İHA’ları daha geniş bir coğrafyaya dağıtabildiği ve farklı fırlatma merkezlerinden aynı anda operasyon düzenleyebildiği değerlendiriliyor.
DroneSec CEO’su ve kurucusu Mike Monnik, uydu görüntülerini analiz ederek Rusya’nın İHA ağını önemli ölçüde genişlettiği sonucuna vardıklarını belirtti. Monnik’e göre bu genişleme hem Ukrayna’ya yönelik saldırı kapasitesini artırıyor hem de NATO üyesi ülkeleri benzer saldırıların potansiyel menziline sokuyor.
Monnik, fırlatma üslerinin genişletilmesinin Rusya’nın daha fazla sayıda İHA’yı aynı dönemde havaya kaldırabilme kapasitesini artırdığını, aynı zamanda kullanılan teknolojilerin İHA’ların önlenmesini zorlaştırmayı amaçladığını söyledi. Bu iki gelişmenin birleşmesinin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanabileceği İHA sayısını artırırken Ukrayna kuvvetlerinin yeni nesil Rus İHA’larını tespit ve etkisiz hale getirmesini de zorlaştırabileceğini ifade etti.
NATO’DAN ‘HER KARIŞ TOPRAĞI SAVUNMA’ MESAJI
İHA kapasitesindeki hızlı büyüme, NATO tarafından da yakından takip ediliyor. Telegraph’a konuşan bir NATO yetkilisi, modern savaşın karakterinin insansız hava araçları tarafından temelden değiştirildiğini ve İHA’ların savaş alanında belirleyici unsurlardan biri haline geldiğini belirtti.
Yetkili, NATO’nun insansız hava araçlarını üretme, kullanma ve etkisiz hale getirme kapasitesini hızla geliştirdiğini ifade etti. NATO’nun müttefik topraklarının “her karışını savunmaya hazır” olduğu belirtilirken, İHA’lardan kaynaklanan tehditler de dahil olmak üzere farklı tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma hazırlıklarının artırıldığı mesajı verildi.
Avrupa ve ABD istihbarat yetkililerinin ise Rusya’nın gelecekte Polonya topraklarında silahlı provokasyonlar gerçekleştirme, kritik altyapıya yönelik füze veya İHA saldırıları düzenleme ya da saldırıların sorumluluğunu Ukrayna’nın üzerine atmaya yönelik sahte bayrak operasyonları düzenleme ihtimalini değerlendirdiği aktarılıyor.
RUSYA, İHA KAPASİTESİYLE NATO’NUN SİNİRLERİNİ TEST EDİYOR
Peki, yeni nesil Rus İHA’larının yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaşabilmesi ve bazı modellerin farklı görevlerde kullanılabilecek kapasiteye sahip olması, Polonya başta olmak üzere NATO ülkeleri açısından ne ölçüde yeni bir tehdit oluşturuyor? NATO’nun mevcut hava savunma sistemleri bu tür yoğun ve düşük maliyetli İHA saldırılarına karşı yeterli mi?
Murat Jane, Rusya’nın söz konusu kapasitesinin NATO açısından doğrudan bir saldırı hazırlığından ziyade, baskı unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Böyle durumlarda ya da böyle haberler çıktığında, ‘Rusya acaba NATO’ya saldıracak mı ya da NATO üyesi bir devlete saldırabilir mi?’ sorusu hemen akla geliyor. Tabii ki saldırabilir ama benim kişisel fikrim şu yönde: Rusya aslında herhangi bir NATO üyesine ya da bir NATO toprağına saldırmaktan ziyade, bu kapasitesini NATO üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmak istiyor” dedi.
Bu kapasitenin özellikle Polonya ve Doğu Avrupa’daki NATO unsurları açısından oluşturabileceği tehdide dikkat çeken Jane, “Bin kilometrelik bir menzil sadece Polonya-Ukrayna sınırlarını değil, aynı zamanda Polonya’nın çok önemli noktalarını da etkileyebilir; Varşova’ya kadar gidecek bölgeleri tehdit edebilir. Ve sadece Polonya’yı değil, Baltık ülkelerini, Doğu Avrupa’daki NATO üslerini ya da askerî tesisleri de tehdit edecektir” ifadelerini kullandı.
NATO’nun hava savunma kapasitesinin güçlü olduğunu ancak yeni teknolojiler karşısında mevcut sistemlerin yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi gerekebileceğini belirten Jane, “Avrupa’nın Patriot sistemleri gibi farklı sistemleri var. Bunlar İHA ve füze saldırılarını tespit edebilir, önleyebilirler. Ama yoğun bir saldırı olduğunda, yani seyir ve balistik füzeleri aynı anda kullandığında, bu savunma sistemlerinin kapasiteleri sorgulanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Jane, mevcut tablo üzerinden NATO ile Rusya arasında doğrudan bir savaş ihtimalinin kısa ve orta vadede düşük olduğunu belirterek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“Şimdilik burada bir şey bekleyemiyoruz. NATO-Rusya savaşı, en azından kısa ve orta vadede, çok mümkün gözükmüyor. Rusya’nın da bunu istediğini pek düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha NATO’nun sinirlerini test etmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir.”
Russia is building a network of secret bases for long-range drones capable of reaching NATO territory. That is the conclusion of a new Telegraph investigation.