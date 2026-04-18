Dünya Haberleri

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: İran'dan kritik hamle! 10 geminin sırrı ne? Körfez'de gölge trafik

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 11:07

Basra ve Umman çevresinde artan hareketlilik, bölgede sessiz ama kritik bir mücadelenin izlerini ortaya koyuyor. Uydu verileri ve sahadan gelen bilgiler, tüm baskıya rağmen durmayan bir akışa işaret ediyor. Abluka öncesi kaybolan tankerlerin izleri yeniden belirirken, dengeleri değiştirebilecek gelişmeler yaşanıyor. Perde arkasında ise çok daha büyük bir planın işlediği konuşuluyor.

Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresinde son günlerde yaşanan denizcilik hareketliliği, ABD’nin İran’a yönelik başlattığı geniş kapsamlı deniz ablukasının sahadaki etkilerine dair çarpıcı veriler sunuyor.

Uydu görüntüleri, gemi takip sistemleri ve üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelere dayanan analizler, Tahran yönetiminin ağır ekonomik baskılara rağmen petrol sevkiyatını sürdürmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Washington Post’un incelediği uygu görüntüleri ve analizlere göre, son günlerde en az beş boş petrol tankeri İran limanlarına yanaşarak milyonlarca varil ham petrol yüklemeye başladı. Bu gelişme, ABD’nin İran ekonomisini hedef alan ve özellikle enerji ihracatını kesintiye uğratmayı amaçlayan abluka stratejisinin tam ortasında gerçekleşti.

ABLUKA ÖNCESİ HAREKETLİLİK: TANKERLERİN KAÇIŞI VE TAKİBİ

Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, Umman Körfezi açıklarında bekleyen beş tanker, hafta başında çekilen uydu görüntülerinde bölgede görünürken, haftanın ilerleyen günlerinde ortadan kayboldu. Washington Post’ta yer alan haberde ABD’li bir yetkiliye göre, bu gemiler ablukanın yürürlüğe girmesinden yalnızca saatler önce bölgeyi terk etti.

Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Yetkilinin verdiği bilgilere göre tankerler kısa süre içerisinde ABD güçleri tarafından takibe alındı. Cuma günü yapılan açıklamada, söz konusu gemilerden birinin İran limanına geri döndüğü, iki geminin geri dönüş yaptığı ve kalan iki tankerin ise Arap Denizi’nde ABD destroyerleri tarafından izlenmeye devam ettiği bildirildi. Bu gelişmeler, ABD’nin yalnızca abluka hattı içerisindeki değil, öncesinde bölgeden ayrılan gemileri de hedef alan geniş kapsamlı bir izleme ve müdahale stratejisi izlediğini gösteriyor.

16 Nisan'da çekilen uydu görüntüsü / Avrupa Uzay Ajansı 

10 GEMİNİN TESPİT EDİLDİĞİ KRİTİK TRAFİK!

Uydu verileri ve gemi izleme kayıtlarına dayanan analizlerde, abluka kapsamında veya bağlantılı faaliyetler içinde olduğu değerlendirilen en az 10 gemi tespit edildi. Bu gemilerin hareketleri, İran’ın petrol ihracatını tamamen durduramadığını, aksine çeşitli yöntemlerle sevkiyatın sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre, tankerler abluka sınırları içinde kalsa dahi yükleme ve taşıma faaliyetleri devam edebiliyor. Bu durum, ablukanın tam anlamıyla bir kesinti sağlamaktan ziyade, İran’ın lojistik kabiliyetlerini zorlayan ama tamamen durduramayan bir baskı aracı olduğunu gösteriyor.

11 Nisan’da çekilen uydu görüntüsü, bölgeden ayrılan beş İran tankerini gösteriyor / Avrupa Uzay Ajansı 

DEVASA ASKERİ YIĞINAK

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu abluka operasyonu yaklaşık 10 bin Amerikan askerinin yanı sıra bir düzineden fazla savaş gemisi, savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kapsıyor.

Operasyonun kapsamı oldukça geniş: İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemiler potansiyel hedef olarak değerlendirilirken, İran dışındaki limanlara yönelen ticari gemiler bu kapsamın dışında tutuluyor. Genelkurmay Başkanı tarafından paylaşılan haritalar, abluka hattının kuzeyde İran-Pakistan sınırından başlayarak güneyde Umman’daki Ras el Hadd yarımadasına kadar uzandığını ortaya koyuyor. Bu hat, stratejik açıdan kritik bir deniz kontrol alanı oluşturuyor.

PETROL AKIŞININ KALBİ: Hark Adası

Uydu görüntülerine göre, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını gerçekleştiren Hark Adası’nda yoğun bir tanker trafiği yaşanıyor. Washington Post’un haberine göre Hilda 1, Silvia I ve Amber adlı üç tanker, burada toplamda yaklaşık 5 milyon varil ham petrol yükledi. 
Uzmanlara göre Hark Adası, İran petrol sisteminin merkezinde yer alıyor.

Karadan gelen ham petrol, burada depolanıyor ve ardından tankerler aracılığıyla sevk ediliyor. Sistemin kesintisiz çalışabilmesi için depolama alanlarının sürekli boşaltılması gerekiyor. Enerji analistleri, tankerlerin bu noktada ‘yüzen depo’ işlevi gördüğünü belirtiyor. Bu sayede İran, petrol akışını tamamen durdurmadan sistemi dengede tutabiliyor.

DİĞER LİMANLARDA YOĞUNLUK OLDUĞU İDDİASI! BENDER MAHŞEHR VE ASELUYE...

Basra Körfezi’nin kuzeyinde yer alan Bender Mahşehr Limanı’nda da hareketlilik de dikkat çekiyor. Uydu görüntülerinde Arnica adlı bir tankerin yakıt yağı yüklediği görülüyor. Öte yandan Aseluye Limanı’nda Panama bayraklı ve Çin bağlantılı bir geminin rafine bir ürün olan nafta yüklediği tespit edildi. Bu durum, İran’ın yalnızca ham petrol değil, işlenmiş ürün ihracatını da sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.

Denizcilik istihbarat firmalarının verileri, bazı tankerlerin henüz limanlara yanaşmadığını da gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu tür verilerin her zaman güvenilir olmayabileceğine dikkat çekiyor. Bazı gemilerin konumlarını gizlemek için yanlış koordinatlar ilettiği, takip sistemlerini manipüle ettiği biliniyor. Bu da sahadaki gerçek hareketliliğin tam olarak tespit edilmesini zorlaştırıyor.

ÇABAHAR’DAN 9 MİLYON VARİL PETROL ÇIKIŞI

Yine iddia edilen uygu görüntülerine göre İran’ın doğusundaki Çabahar Limanı çevresinde bekleyen beş yüklü tanker, son günlerde bölgeden ayrıldı. Bu tankerlerin toplamda yaklaşık 9 milyon varil petrol taşıdığı belirtiliyor. Gemilerin abluka yürürlüğe girmeden önce bölgeden çıkmış olması dikkat çekiyor. ABD’li yetkililer, bu gemilerin de takip edildiğini ve bazılarının geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı yetkilileri, İran’a ait tüm limanların ve bu limanlardan çıkan her hareketin yakından izlendiğini belirtiyor. Açıklamalarda, bölgedeki deniz trafiğinin büyük ölçüde kontrol altında olduğu vurgulanıyor.

Bu durum, ABD’nin yalnızca askeri değil, aynı zamanda istihbarat ve gözetleme kapasitesini de maksimum düzeyde kullandığını ortaya koyuyor.Tüm bu veriler ve iddialar birlikte değerlendirildiğinde ise ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının İran ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu açık. Ancak buna rağmen İran’ın petrol ihracatını tamamen durdurmadığı, alternatif yöntemlerle sevkiyatı sürdürdüğü görülüyor.

The Washington Post'un "Amid blockade, U.S. destroyers shadow laden Iranian tankers" başlıklı haberinden derlenmiştir.

