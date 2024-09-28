Uydu görüntüleri ortaya çıkardı! Çin nükleer denizaltısı suya indiği gün batmış

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Kara ve hava kuvvetlerinin ardından denizde de askeri üstünlük sağlamayı hedefleyen Çin, geçen bahar aylarında inşa etmekte olduğu “Çjou” süper nükleer denizaltısının suya indirildiği sırada daha rıhtımdayken dibi boyladığı öğrenildi.

RIHTIMDA MI BATTI

ABD’de Pentagon kaynaklarına göre Çin’in büyük önem verdiği “Çjou” sınıfı denizaltı geçen mayıs sonu veya haziran başlarında inşa edilmekte olduğu Uhan şehri yakınındaki tersane rıhtımındayken battı. Amerikan Maxar şirketinin uydu görüntülerine göre 10 Mart’ta rıhtımda olduğu tespit edilen denizaltının, daha sonraki tarihlerde görüntülenemediği ve rıhtımda olağandışı sayıda vinç bulunduğu kaydedildi.

PEKİN OLAYI REDDETTİ

Çin’de devlete ait “China State Shipbuilding Corp.” şirketi tarafından inşa edilen denizaltının “Yanzıy” nehri rıhtımında batması sonrası nükleer kirlilik tehlikesi akıllara geldi. Denizaltının deneme seferine çıkmaya hazırlandığı sırada batması nükleer reaktörüne yakıt yüklenmiş olabileceği şüphesini doğururken, Çin yönetimi dünyaya servis edilen uydu görüntülerine rağmen nükleer denizaltı kazasını reddetti.