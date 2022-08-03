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Uyarıları ısrarla dinlememişti... 'Brezilyalı Hulk' 55 yaşında hayatını kaybetti

#Brezilya#Kas Geliştirme#Hulk
Uyarıları ısrarla dinlememişti... Brezilyalı Hulk 55 yaşında hayatını kaybetti

'Brezilyalı Hulk' olarak tanınan TikTok yıldızı Valdir Segato'nun 55 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Sosyal medyada 1.6 milyon takipçisi olan adam yıllardır yapılan uyarıları dinlemeyerek kas yapmak için vücuduna 'synthol' isimli bir madde enjekte ediyordu.

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58 cm boyutundaki kol kaslarına sahip olmak için kendisine hayati tehlike oluşturan yağ enjekte ederek 1.6 milyon takipçi kazanan Brezilyalı TikTok yıldızı Valdir Segato'nun 55. doğum gününde hayatını kaybettiği açıklandı.

BREZİLYALI HULK

'Brezilyalı Hulk' olarak tanınan Segato,  istediği kol ve sırt kaslarına sahip olmak için yıllardır kendisine 'synthol' isimli bir madde  enjekte ediyordu.

Söz konusu maddenin felç ve enfeksiyon yapma riskine karşı defalarca kez uyarılan adam ünlü yıldız Arnold Schwarzenegger ve Hulk gibi kurgusal karakterlerden ilham aldığını belirterek 'canavar' olarak tanınmaktan gurur duyduğunu söylüyordu.

Uyarıları ısrarla dinlememişti... Brezilyalı Hulk 55 yaşında hayatını kaybetti

UYARILARI DİNLEMEDİ: ALDIĞIM İLGİDEN MEMNUNUM

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Bundan yaklaşık 6 yıl önce yaptığı enjeksiyonların sinir hasarı gibi ciddi sonuçları olabileceğine karşı uyarılan adam sosyal medyadan aldığı ilgiden memnun olduğunu ve devam edeceğini belirtti.

Instagram'da kendisine 'Valdir Synthol' adını veren ve asıl mesleği inşaat ustalığı olan adam enjeksiyonla şişirdiği kaslarını sosyal medyada gururla sergiledi. Ancak acı son onu kendi evinde yakaladı...

Uyarıları ısrarla dinlememişti... Brezilyalı Hulk 55 yaşında hayatını kaybetti

"ÖLÜYORUM LÜTFEN YARDIM EDİN"

Segato'nun öldüğü gün emekleyerek komşularının camına vurup ' Ölüyorum lütfen bana yardım edin' dediği öğrenildi. Komşuları adamı şehirdeki 'Kuzey Acil Bakım Ünitesi'ne götürdü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Komşulardan biri bunun Segato'nun ilk kez hastaneye kaldırılışı olmadığını belirtti ve daha önce nefes darlığından şikayet ettiğini söyledi. Talihsiz adamın vücuduna enjekte ettiği madde nedeni ile kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Uyarıları ısrarla dinlememişti... Brezilyalı Hulk 55 yaşında hayatını kaybetti

ÇOK SAYIDA YAN ETKİSİ VAR: KESİNLİKLE KULLANILMAMALI

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Synthol vücut geliştirme ile ilgilenen insanların kaslarını şişirmek için kullandığı bir kimyasal. Uzmanlar söz konusu kimyasalın damar tıkanıklığından sinir hasarına varan çok sayıda zararı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor ve kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

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