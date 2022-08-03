Uyarıları ısrarla dinlememişti... 'Brezilyalı Hulk' 55 yaşında hayatını kaybetti

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58 cm boyutundaki kol kaslarına sahip olmak için kendisine hayati tehlike oluşturan yağ enjekte ederek 1.6 milyon takipçi kazanan Brezilyalı TikTok yıldızı Valdir Segato'nun 55. doğum gününde hayatını kaybettiği açıklandı.

BREZİLYALI HULK

'Brezilyalı Hulk' olarak tanınan Segato, istediği kol ve sırt kaslarına sahip olmak için yıllardır kendisine 'synthol' isimli bir madde enjekte ediyordu.

Söz konusu maddenin felç ve enfeksiyon yapma riskine karşı defalarca kez uyarılan adam ünlü yıldız Arnold Schwarzenegger ve Hulk gibi kurgusal karakterlerden ilham aldığını belirterek 'canavar' olarak tanınmaktan gurur duyduğunu söylüyordu.



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Bundan yaklaşık 6 yıl önce yaptığı enjeksiyonların sinir hasarı gibi ciddi sonuçları olabileceğine karşı uyarılan adam sosyal medyadan aldığı ilgiden memnun olduğunu ve devam edeceğini belirtti.

Instagram'da kendisine 'Valdir Synthol' adını veren ve asıl mesleği inşaat ustalığı olan adam enjeksiyonla şişirdiği kaslarını sosyal medyada gururla sergiledi. Ancak acı son onu kendi evinde yakaladı...



Segato'nun öldüğü gün emekleyerek komşularının camına vurup ' Ölüyorum lütfen bana yardım edin' dediği öğrenildi. Komşuları adamı şehirdeki 'Kuzey Acil Bakım Ünitesi'ne götürdü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Komşulardan biri bunun Segato'nun ilk kez hastaneye kaldırılışı olmadığını belirtti ve daha önce nefes darlığından şikayet ettiğini söyledi. Talihsiz adamın vücuduna enjekte ettiği madde nedeni ile kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.



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Synthol vücut geliştirme ile ilgilenen insanların kaslarını şişirmek için kullandığı bir kimyasal. Uzmanlar söz konusu kimyasalın damar tıkanıklığından sinir hasarına varan çok sayıda zararı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor ve kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.