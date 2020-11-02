‘Utangaç’ Trump seçmeni seçim sonucunu değiştirir mi

ABD’de 3 Kasım’daki seçimler öncesinde yayınlanan son anketlere göre, Demokrat Parti adayı Joe Biden, rakibi Başkan Donald Trump karşısında ülke genelinde yapılan tüm anketlerde önde gidiyor. Ancak 2016’da Michigan ve Pensilvanya’da Trump’ı önde göstererek eleştirilere uğrayan, ancak sonucu doğru bilen tek anket firması Trafalgar Group, Trump’ı yine her iki eyalette de az da olsa önde gösteriyor. Trump’ın seçimi kazanması için anahtar konumundaki bu eyaletlerde hemen hemen her anketör Biden’ı önde gösteriyor. Trafalgar’ın başanketörü Robert Cahaly, Demokrat partili aday Biden’ın Beyaz Saray’a doğru kayma yolunda olduğunu gösteren anketlerde hesaba katılmayan gizli bir Trump oyu olduğunu belirtti.

90 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ OY KULLANDI

ABD’de birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde 90 milyondan fazla kişi tercihini yaptı. Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi “ABD Seçimler Projesi”ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şimdiye kadar 90 milyon 55 bin 33 kişi oy kullandı. Kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 65.3’üne denk geldiği belirtildi. Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 57 milyonu geçti, 33 milyona yakın kişi de oylarını seçim merkezlerinde kullanmayı tercih etti. California 9 milyon 763 bin, Teksas 9 milyon 669 bin ve Florida 8 milyon 294 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıktı.