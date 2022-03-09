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Utanç gecesi

#RUSYA#Ukrayna#SAVAŞ
Utanç gecesi

Dün Rus savaş uçakları, Ukrayna’nın doğusundaki Suma’da sivil yerleşimleri vurdu. Her iki ülke temsilcilerinin müzakerelerin üçüncü turu için masaya oturmasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşen bombardımanda, ikisi çocuk 21 sivil hayatını kaybetti. Oysa müzakerelerde, sivillerin Suma gibi çatışmaların sürdüğü şehirlerden güvenle tahliyesi için geçici ateşkes kararı çıkmıştı.

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Sivillerin tahliyesine yönelik insani koridor denemesi dün de büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlandı. Yalnızca, uzun süredir su ve elektriğe erişimin olmadığı Mariupol’da az sayıda insan otobüslerle kentten ayrılmayı başardı. Kiev’in kuzeybatısında, Irpin’e komşu Bucha kasabası Rus topçusunun hedefi oldu. Belediye Başkanı Anatol Fedoruk, “Atışlar yüzünden cesetleri toplamak bile mümkün olmuyor. Köpekler cansız bedenleri parçalamaya başladı. Bu tam bir kâbus” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün akşam Ukrayna’da insani koridorlardan tahliye için bugün 10:00’dan itibaren ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

BAŞKENT GECESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Irpin kasabasından sonra Kiev, bir sonraki hedef olacağı için, devasa bir sipere dönmüş durumda. Günlerdir olduğu gibi, şehrin sokaklarında Ukrayna ordusu bir cepheden bir cepheye tank sevk ediyor, silahlı militanlar siper kazıp barikat kuruyor.

Utanç gecesi



'PUTİN'İN ANAKONDA PLANI'

İngiliz televizyonu SkyNews’e konuşan güvenlik uzmanı Dr. Chris Tuck’a göre Putin, Ukrayna’da ‘Anakonda Planı’ uyguluyor. Dr. Tuck, “Büyük şehirleri abluka altına alarak savaşı uzatmayı seçti. Böylece Ukraynalıları pes etmek zorunda bırakmayı hedefliyor. Anakonda Planı’nın amacı, Ukraynalıları savaşta ısrar etmenin onları daha kötü bir sona götüreceğine ikna etmek” diyor.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ
DÜN NE OLDU?

* Rus güçleri Kiev yakınlarındaki mahallelerle doğuda Suma, batıda Zitomir ve güneyde Mikolayiv yerleşimlerini vurdu. En az 29 sivil can verdi.

* Harkov’daki çatışmalarda Rus General Vitaly Gerasimov’un (45) öldürüldüğü bildirildi.

* Harkov’daki nükleer araştırmalar tesisi top mermileri yüzünden zarar gördü. Ancak herhangi bir radyolojik kirlenme olmadı.

* BM Mariupol, Harkov ve Melitopol gibi kentlere insani yardım ulaştırılması için koridor açılmasını istedi.

* NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaşın Ukrayna ötesine taşınmasına engel olmaları gerektiğini söyledi. İttifakın güvenliği için 130 savaş uçağı ve 200 geminin alarm durumunda tutulduğunu belirtti.

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* ABD Savunma Bakanlığı, işgalin başından bu yana 2 bin ila 4 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

* Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, savaşın başından beri 38’i çocuk, 400’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

* BM, Ukrayna’dan kaçanların sayısının 2 milyonu bulduğunu bildirdi.

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